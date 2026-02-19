Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минут

Рецепт вкусного торта, который готовится очень быстро.

Торт без выпечки - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Торты из печенья или крекеров – отличный вариант десерта, с которым не нужно долго возиться. Такое лакомство любят и взрослые, и дети, а особенно ценят занятые хозяйки, у которых нету времени на сложную выпечку.

Кстати, приготовление такого торта занимает приблизительно пять минут, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Торт без выпечки – рецепт

Ингредиенты:

Крекер сладкий – 300 г;

Вареное сгущенное молоко - 350 г;

Сливки (33%) – 200 мл;

Мороженое пломбир – 150-200 г

Взбейте сливки, вареную сгущенку и подталое мороженое до однородности.

Добавьте в крем крекер, и все аккуратно перемешайте.

Форму смажьте растительным масло, отправьте в нее торт, разровняйте и поставьте в холодильник на ночь.

Украсьте торт орехами и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

