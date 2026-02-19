Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минут

Торты из печенья или крекеров – отличный вариант десерта, с которым не нужно долго возиться. Такое лакомство любят и взрослые, и дети, а особенно ценят занятые хозяйки, у которых нету времени на сложную выпечку.
Кстати, приготовление такого торта занимает приблизительно пять минут, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Торт без выпечки – рецепт
Ингредиенты:
- Крекер сладкий – 300 г;
- Вареное сгущенное молоко - 350 г;
- Сливки (33%) – 200 мл;
- Мороженое пломбир – 150-200 г
Взбейте сливки, вареную сгущенку и подталое мороженое до однородности.
Добавьте в крем крекер, и все аккуратно перемешайте.
Форму смажьте растительным масло, отправьте в нее торт, разровняйте и поставьте в холодильник на ночь.
Украсьте торт орехами и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить торт без выпечки:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
