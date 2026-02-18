Укр
Украину атакует мощный шторм: где будут снегопады и метели

Ангелина Подвысоцкая
18 февраля 2026, 21:58
Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -9 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 19 февраля
  • Когда температура воздуха опустится до -9 градусов
  • В каких регионах будет снег и метели

Погода в Украине 19 февраля будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве центральных и южных областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будут сильные снегопады, метель. На дорогах в Украине (кроме юго-востока и Закарпатья) будет гололедица.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ночью 19 февраля будет холодно. Температура воздуха опустится до -12 градусов. Днем на севере будет местами -7 градусов. В других регионах будет теплее. Температура воздуха на юге повысится до +3 градусов.

В южных, восточных и центральных областях будут сильные порывы ветра. Во многих областях будет мокрый снег с налипанием и метелями. Ощутимое потепление ожидается 23 февраля.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 19 февраля

В Украине 19 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь на востоке и юго-востоке. В западных, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях синоптики прогнозируют снег. В Украине, кроме юго-востока и Закарпатья, будет гололедица. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В южных и большинстве центральных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-13°, днем 3-9° мороза, в течение суток на юго-востоке и востоке страны 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине будет -9

По данным meteoprog, 19 февраля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -9...-5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

Погода 19 февраля в Киеве

В Киеве 19 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются метели и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 9-11°, днем 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за гололеда синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 19 февраля на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.

В конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.

В то же время серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

