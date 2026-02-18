Украину атакует мощный шторм: где будут снегопады и метели

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: УНИАН

Погода в Украине 19 февраля будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве центральных и южных областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будут сильные снегопады, метель. На дорогах в Украине (кроме юго-востока и Закарпатья) будет гололедица.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ночью 19 февраля будет холодно. Температура воздуха опустится до -12 градусов. Днем на севере будет местами -7 градусов. В других регионах будет теплее. Температура воздуха на юге повысится до +3 градусов.

В южных, восточных и центральных областях будут сильные порывы ветра. Во многих областях будет мокрый снег с налипанием и метелями. Ощутимое потепление ожидается 23 февраля.

Погода 19 февраля

В Украине 19 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь на востоке и юго-востоке. В западных, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях синоптики прогнозируют снег. В Украине, кроме юго-востока и Закарпатья, будет гололедица. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В южных и большинстве центральных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-13°, днем 3-9° мороза, в течение суток на юго-востоке и востоке страны 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине будет -9

По данным meteoprog, 19 февраля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+4 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -9...-5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

Погода 19 февраля в Киеве

В Киеве 19 февраля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются метели и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 9-11°, днем 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за гололеда синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото: meteoprog

