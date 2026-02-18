Пенсии в марте вырастут не для всех: кого из пенсионеров обойдет повышение

Украинские пенсионеры получат повышенные выплаты с марта более чем на 12%.

Часть пенсионеров останется без доплат / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Пенсии украинцев с 1 марта вырастут на 12,1%

Повышение превышает инфляцию прошлого года на 4%

Есть категории, которые не получат повышения

В Украине с марта запланирована индексация пенсий. Большинство пенсионеров получат повышение более чем на 12%, однако некоторые категории останутся без доплат.

Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью РБК-Украина, с 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%.

"Таким образом, показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года", — отметил он.

Кто останется без повышения

В то же время, отвечая на вопрос о категориях пенсионеров, которых мартовская индексация не коснется, Улютин выделил три группы:

те, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для наиболее уязвимых;

пенсионеры, получающие максимальную пенсию в размере 25 950 грн;

а также прокуроры и судьи в отставке, для которых выплаты останутся без изменений

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика: Главред

Какой будет пенсия при стаже 40 лет

Как писал Главред, в 2026 году украинцы смогут оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет работы. Если выбрать 63 года, достаточно 23 лет стажа, а в 65 лет — только 15.

Размер пенсии определяется по формуле Пенсионного фонда: зарплата умножается на коэффициент страхового стажа. Например, при 40 годах работы коэффициент составляет 0,4. Это означает, что пенсия украинца с минимальной зарплатой 8 647 грн составит 3 458 грн, а при среднем заработке 21 578 грн — 8 631 грн.

