Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

Гражданам с 40 годами стажа можно рассчитывать на приличные выплаты при условии соответствующей зарплаты.

Какой будет размер пенсии при 40 годах стажа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Как стаж влияет на пенсию

Какой будет пенсия при 40 годах накопленного стажа

На какие надбавки могут рассчитывать пенсионеры

В 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15.

Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу, пишет 24 Канал.

Как считают размер пенсии

Размер выплат определяется по формуле Пенсионного фонда: зарплата умножается на коэффициент страхового стажа. Например, при 40 годах работы коэффициент составляет 0,4. Это означает, что украинец с минимальной зарплатой в 8 647 гривен получит пенсию 3 458 гривен, а при среднем заработке в 21 578 гривен - уже 8 631 гривну.

Надбавки за стаж

Тем, кто имеет сверхурочный стаж, предусмотрены доплаты. Мужчины с более чем 35 годами работы и женщины с более чем 30 годами получают надбавку в размере одного процента от пенсии за каждый год сверх нормы.

В то же время существует ограничение - доплата не может превышать одного процента от прожиточного минимума. Например, пенсионеры с 30 годами стажа и пенсией сверх минимальной получают дополнительно 708 гривен.

Возрастные доплаты

Украинцы, достигшие 70 лет, получают ежемесячную надбавку в 300 гривен. Для тех, кто пересекает рубеж в 75 и 80 лет, размер доплаты возрастает. Важно, что эти надбавки автоматически начисляются только тем, чья пенсия не превышает 10 340 гривен, и не распространяются на работающих пенсионеров.

Поддержка одиноких пенсионеров

Отдельно выделяется категория людей в возрасте от 80 лет, которые проживают в одиночестве и нуждаются в постоянном уходе. Для них предусмотрена ежемесячная доплата в размере 944 гривны, что должно стать дополнительной поддержкой для наиболее уязвимых граждан.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Стоит заметить, что одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Кроме того, в декабре 2025 года часть украинских пенсионерок сможет получить дополнительную доплату. Ее размер - примерно 870 гривен.

