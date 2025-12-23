Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу усиленные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.

https://glavred.info/ukraine/ne-menee-33-let-stazha-pri-kakih-usloviyah-ukraincy-mogut-vyyti-na-pensiyu-v-60-let-10726523.html Ссылка скопирована

При каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Большинство 60-летих имеют трудовой стаж не менее 33-35 лет

Человек может докупить пенсионный стаж

Люди, которые не "наработали" нужное количество лет для пенсии, рискуют не получить ее с 60 лет. По правилам пенсионной реформы, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 33 года трудового стажа. Если не хватает лет для выхода на пенсию, ее назначат в 63 года или 65 лет в зависимости от имеющегося стажа.

Детали пенсионной реформы объяснил в эфире телемарафона первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

видео дня

Он подтвердил, что с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу усиленные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.

"Если человек не имеет этого стажа (33 года), ей надо будет ждать до 63 лет, и таком случае нужно уже 23 года стажа, не меньше. Если у человека и этого нет, то придется ждать до 65-летнего возраста и тогда стаж нужен не меньше 15 лет, что есть почти у всех людей, которые работали официально", – объяснил народный депутат.

Если даже такого стажа нет, то тогда есть социальная помощь, которую предоставляет уже не Пенсионный фонд Украины, а государство.

По словам Цимбалюка, все же большинство 60-летих имеют трудовой стаж не менее 33-35 лет при условии, что работали официально. Он отметил, что этот пункт пенсионной реформы – вызов для тех людей, которые работали неофициально, получали зарплату в конвертах и платили единый социальный взнос, а также сигнал для молодых людей.

"Одно из главных заданий реформы – стимулировать наемного работника требовать от работодателя официального оформления, чтобы заботиться о своем будущем", – заявил он.

На вопрос ведущей, предусматривает ли государство какой-то переходной период для тех, кому не хватает стажа, гость эфира ответил:

"Предусматривает. Мы эти нормы усовершенствования пенсионного обеспечения уже учли. Человек может либо докупить пенсионный стаж, либо через центр занятости найти работу за специальностью и продолжить работать, чтобы наработать необходимый стаж".

Если у человека не хватает денег, ему могут помочь родственники из-за границы, которые там работают, и докупить ему необходимый стаж, на покупку которого у него не хватает или нет денег, добавил Цимбалюк.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Начисление пенсии: важный момент

При расчёте пенсии в стаж засчитываются не все годы обучения — решающим фактором является период, в который проходило обучение. В Пенсионном фонде уточняют, что порядок учета стажа в Украине определяется различными нормами закона, и они применяются в зависимости от конкретных дат.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред