Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

Кратко:
- Большинство 60-летих имеют трудовой стаж не менее 33-35 лет
- Человек может докупить пенсионный стаж
Люди, которые не "наработали" нужное количество лет для пенсии, рискуют не получить ее с 60 лет. По правилам пенсионной реформы, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 33 года трудового стажа. Если не хватает лет для выхода на пенсию, ее назначат в 63 года или 65 лет в зависимости от имеющегося стажа.
Детали пенсионной реформы объяснил в эфире телемарафона первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.
Он подтвердил, что с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу усиленные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.
"Если человек не имеет этого стажа (33 года), ей надо будет ждать до 63 лет, и таком случае нужно уже 23 года стажа, не меньше. Если у человека и этого нет, то придется ждать до 65-летнего возраста и тогда стаж нужен не меньше 15 лет, что есть почти у всех людей, которые работали официально", – объяснил народный депутат.
Если даже такого стажа нет, то тогда есть социальная помощь, которую предоставляет уже не Пенсионный фонд Украины, а государство.
По словам Цимбалюка, все же большинство 60-летих имеют трудовой стаж не менее 33-35 лет при условии, что работали официально. Он отметил, что этот пункт пенсионной реформы – вызов для тех людей, которые работали неофициально, получали зарплату в конвертах и платили единый социальный взнос, а также сигнал для молодых людей.
"Одно из главных заданий реформы – стимулировать наемного работника требовать от работодателя официального оформления, чтобы заботиться о своем будущем", – заявил он.
На вопрос ведущей, предусматривает ли государство какой-то переходной период для тех, кому не хватает стажа, гость эфира ответил:
"Предусматривает. Мы эти нормы усовершенствования пенсионного обеспечения уже учли. Человек может либо докупить пенсионный стаж, либо через центр занятости найти работу за специальностью и продолжить работать, чтобы наработать необходимый стаж".
Если у человека не хватает денег, ему могут помочь родственники из-за границы, которые там работают, и докупить ему необходимый стаж, на покупку которого у него не хватает или нет денег, добавил Цимбалюк.
Начисление пенсии: важный момент
При расчёте пенсии в стаж засчитываются не все годы обучения — решающим фактором является период, в который проходило обучение. В Пенсионном фонде уточняют, что порядок учета стажа в Украине определяется различными нормами закона, и они применяются в зависимости от конкретных дат.
