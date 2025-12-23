НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

Новый год 2026 готовит украинцам ряд серьезных изменений.

Что изменится для украинцев с 1 января 2026 года - список / Коллаж Главред

Новый год готовит для украинцев много нововведений. В частности, некоторые украинцы в январе смогут пройти бесплатное обследование, получить большие выплаты, но при этом придется больше платить за автомобили и дольше ждать выхода на пенсию. Главред собрал основные изменения, которые вступают в силу с 1 января 2026 года в Украине.

Таможенный контроль в поездах без остановок

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что с января 2026 года в поездах двух международных направлений заработает таможенный и пограничный контроль непосредственно в вагонах, без длительных остановок на границе.

По ее словам, новый режим контроля заработает в поездах рейсов Киев-Перемышль и Киев-Хелм, которыми ежемесячно пользуются более 130 тысяч украинцев. В дальнейшем такую практику планируют распространить и на другие международные рейсы.

"Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе. Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - отметила Свириденко.

Выплаты при рождении ребенка 2026 - сколько будут получать

05 ноября 2025 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №13532 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", который предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка до 50 тысяч гривен.

В частности, с 1 января 2026 года единовременная выплата при рождении первого, второго или любого последующего ребенка возрастет до 50000 грн и будет выплачиваться одной суммой (ранее эта сумма составляла 41280 грн, 10 320 грн выплачивали сразу и еще по 860 гривен в месяц в течение 36 месяцев).

Кроме того, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился 1 год, родители, кроме 860 грн дополнительно ежемесячно будут получать по 7000 грн до достижения ребенком 1 года.

Такую же сумму, 7000 гривен, согласно документу, планируют выплачивать и беременной женщине до рождения ребенка, если у нее отсутствует страховой стаж (не имеет официального трудоустройства).

Также изменения коснутся и "Пакунка малюка", который теперь можно будет заказать с 36 недели беременности, а не только после рождения ребенка, как это было раньше.

Пенсионный стаж в Украине - сколько его нужно для выхода на пенсию в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине увеличивается количество необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), это предусмотрено нормами Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Страховой стаж - это период, в течение которого лицо было застраховано и за него ежемесячно уплачивались страховые взносы не менее минимального. С 1 января 2004 года в стаж засчитываются только те периоды, за которые фактически уплачен единый социальный взнос.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию нужно будет иметь:

в 60 лет - не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - не менее 23 лет стажа;

в 65 лет - не менее 15 лет стажа.

Ранее требования к страховому стажу были ниже. В частности, в 2025 году для выхода на пенсию по возрасту нужно было иметь на 1 год меньше - 32, 22 и 15 лет соответственно.

Согласно действующему законодательству, повышение требований к страховому стажу происходит постепенно - ежегодно на один год - и продлится до достижения 35 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Если гражданин достиг 60, 63 или 65 лет в 2025 году, но обращается за назначением пенсии уже в 2026 году, требования к стажу остаются ниже - 32, 22 и 15 лет соответственно.

Проверить приобретенный страховой стаж и заработную плату украинцы могут через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФУ. Стаж, приобретенный до 2004 года, подтверждается трудовой книжкой.

В случае недостатка страхового стажа для выхода на пенсию граждане могут либо доработать необходимый период, либо "докупить" стаж - за периоды после 2004 года, при заключении договора добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Заработная плата в Украине 2026 - сколько будем получать после повышения

Согласно принятому государственному бюджету на 2026 год, с 1 января 2026 года в Украине вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Так, в 2026 году социальные стандарты составят:

минимальная зарплата - с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);

общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Также в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы педагогов. По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, запланировано повышение в 2,5 раза.

Как сообщал нардеп, во время голосования удалось защитить правки по повышению зарплат учителей в 2026 году и приблизиться к выполнению ст. 61 Закона Украины "Об образовании", которая предусматривает установление должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории в размере трех минимальных заработных плат.

Соответственно, в случае повышения с 1 января минимальной заработной платы до 8647 гривен, минимальная зарплата педагогических работников составит 21 617 грн.

К слову, в течение всего 2026 года аналогичный уровень минимальной заработной платы (21617,50 грн) будет нужен и для продолжения бронирования работников предприятий. Если же забронированный будет получать "брутто" зарплаты меньше этой суммы, он может потерять бронь.

Медицинское обследование 2026 - кому можно будет провериться бесплатно

С 1 января 2026 года в Украине вступит в силу обновленный календарь профилактических прививок. Как сообщили в Минздраве, согласно обновленному календарю, обязательными станут прививки против туберкулеза, гепатита B, кори, паротита, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, ХИБ-инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ).

Ключевым нововведением станет бесплатная одноразовая вакцинация против ВПЧ для девушек в возрасте 12-13 лет. Для реализации программы государство уже закупило современную 9-валентную вакцину, которая обеспечивает защиту от наиболее онкогенных типов вируса.

Параллельно с этим с 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского скрининга для людей старше 40 лет. По достижении этого возраста граждане будут получать соответствующее сообщение в приложении Дія с предложением пройти обследование.

В случае подтверждения участия на специальную Дія.Карту автоматически будут зачислять 2000 гривен, которые можно будет использовать исключительно для оплаты скрининга в медицинских учреждениях. Обследование предусмотрено в пределах одного визита продолжительностью 60-90 минут.

В 2026 году пациенты старше 40 лет смогут пройти бесплатное обследование / Фото ua.depositphotos.com

В Украине меняются названия напитков

С 1 января 2026 года в Украине изменятся названия некоторых алкогольных напитков из-за выполнения обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В частности, отечественные производители больше не смогут использовать названия, которые являются защищенными географическими указаниями (GI) в ЕС, то есть привязаны к определенному региону в Европе. Соответственно, на этикетках украинских изделий перестанут быть легальными такие названия:

"коньяк" (Cognac) - разрешено только для напитка из региона Коньяк во Франции;

"шампанское" (Champagne) - для игристого вина из региона Шампань;

"портвейн";

"херес" (Sherry);

"мадера" (Madeira);

"кальвадос" (Calvados) и другие подобные названия.

Зато украинские аналоги таких напитков будут собираться под общими названиями, например "бренди" вместо "коньяка", "игристое вино" вместо "шампанского" и т.д. За нарушение правил маркировки предусмотрены штрафы и административные санкции.

Возврат НДС на электрокары - что изменится в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине произойдет возврат НДС на электрокары - на электромобили снова будет действовать стандартная ставка НДС 20%. Это означает отмену налоговых льгот на электромобили, которые ранее освобождали электрокары от НДС при импорте и продаже.

НДС начнет начисляться с нового года - при импорте электромобиля в Украину придется платить 20% налога на добавленную стоимость от таможенной стоимости автомобиля.

Как пояснил в комментарии Главреду глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий, НДС, который начисляется с 1 января, касается не только новозавезенных автомобилей, но и тех, которые были ввезены еще в этом году, но не проданы. И это касается юридических лиц, то есть компаний.

Соответственно, если физическое лицо растаможило авто на себя и не успело его зарегистрировать до конца года - налог не начисляется, потому что физлица не являются плательщиками НДС. Однако если юридическое лицо (фирма) не успело продать автомобиль или покупатель не зарегистрировал его до конца года, налоговая начислит 20% НДС на автомобиль независимо от того, когда он был ввезен (2025 или раньше).

О персоне: Станислав Бучацкий Станислав Бучацкий - украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и глава Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможки и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, формирующие его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.

Таким образом, определенная часть компаний может столкнуться с дополнительными налоговыми обязательствами, если не успеет продать или оформить авто для клиента до конца года.

Цены на продукты - сколько придется платить в январе 2026 года

Как рассказал Главреду аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка, в январе 2026 года на рынке мяса и мясопродуктов ожидается сезонное подорожание, обусловленное традиционным для этого периода высоким спросом, что может привести к росту цен в пределах 5-7%.

"Несмотря на достаточное предложение животного белка на внутреннем рынке, на конечную стоимость продукции будут давить отключения электроэнергии и постепенное увеличение стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что непосредственно влияет на себестоимость курятины. Ситуация со свининой будет оставаться относительно стабильной благодаря импорту, который перекрывает внутренние потребности, тогда как говядина может продолжить восходящий тренд вслед за другими видами мяса из-за дефицита скота", - считает эксперт.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

По его мнению, похожая тенденция будет наблюдаться и в молочном секторе. "Хотя закупочные цены на молоко-сырье демонстрируют определенную стабильность, производители сливочного масла и твердых сыров не будут спешить снижать цены, пытаясь сохранить прибыльность и иметь запас для расходов на работу генераторов в зимний период", - добавляет Гопка.

В то же время, отмечает аналитик, стоимость хлебобулочных изделий, несмотря на хорошие урожаи зерновых в 2025 году и стабильность мировых цен на зерно, будет продолжать умеренно расти из-за высокой доли затрат на энергоносители, переработку и сложную логистику в структуре себестоимости.

Также в сегменте овощей после периода существенной "овощной дефляции" в конце 2025 года начнется постепенное подорожание овощей борщевого набора.

"Эта динамика будет вызвана постепенным уменьшением запасов качественной продукции в отечественных хранилищах и необходимостью привлечения более дорогого импорта, что станет наиболее ощутимым ближе к марту. Расходы на поддержание температурного режима в холодильных камерах в условиях дорогой электроэнергии также будут стимулировать рост цен на картофель, морковь и капусту. Параллельно с этим цены на отечественные фрукты, в частности яблоки и груши, также будут расти из-за уменьшения предложения и зависимости от энергоресурсов для поддержания условий в хранилищах. Дополнительное давление будут создавать динамика валютного курса, что прямо отражается на стоимости импортных фруктов и овощей", - уточнил эксперт.

Курс доллара - сколько будет стоить валюта в январе 2026 года

Как рассказал в комментарии Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, по состоянию на 1 декабря валютные резервы НБУ установили исторический рекорд и достигли отметки 54,7 млрд долларов благодаря привлечению иностранных займов. Такой объем резервов позволяет НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в течение первой половины 2026 года.

А поскольку ЕС после долгих дискуссий согласовал для Украины кредит в размере 90 млрд евро, в 2026-2027 гг. Нацбанк будет иметь средства для проведения валютных интервенций с целью поддержания стабильности курса гривны.

"В начале года деловая активность, как правило, низкая. Поэтому существенных колебаний валютного курса не ожидается. В январе 2026 доллар на межбанковском рынке будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн", - уточнил эксперт.

Что касается евро, то его курс на межбанке колебался в декабре более существенно - в частности, 16 декабря курс евро на межбанке установил рекорд - 49,90 грн., вплотную приблизившись к отметке в 50 грн. Причиной роста курса евро к гривне является общее усиление евро по отношению к доллару и другим валютам на международных рынках. Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает снижать процентные ставки, а Трамп требует от руководства ФРС еще более значительных шагов.

"С 12 декабря ФРС начала выкуп краткосрочных казначейских векселей на 40 млрд долларов. Это увеличивает количество долларов в обращении и способствует обесцениванию американской валюты. Ожидается, что в январе курс доллара на мировых рынках может продолжать снижение, соответственно курс евро может вырасти до 1,19 долларов. Это скажется и на украинском межбанковском рынке. Здесь также ожидается рост курса евро по отношению к гривне. В целом в январе курс евро будет колебаться в коридоре 49,0 - 51,0 грн", - добавил Хмелевский.

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

