Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефоне

Ранняя диагностика особенно важна для детей, чтобы вовремя скорректировать обучение и развитие.

Как быстро сделать тест на зрение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У людей с дальтонизмом возникают сложности с различением некоторых цветов

На страницах тестов изображены кружки с красными и зелёными точками

У людей с дальтонизмом, расстройством зрения, возникают сложности с различением некоторых цветов, чаще всего красного и зелёного.

Этот тип нарушения называется красно-зелёной цветовой слепотой, и он может влиять на восприятие даже смешанных оттенков: например, фиолетовый может восприниматься почти как синий, пишет Express.

Ранняя диагностика особенно важна для детей, чтобы вовремя скорректировать обучение и развитие. Один из популярных способов проверки зрения — тесты Исихары.

На страницах этих тестов изображены кружки с красными и зелёными точками, внутри которых спрятаны цифры. Те, кто видит цвета нормально, легко их различают; при дальтонизме цифры сливаются с фоном.

Люди без дальтонизма смогут легко определить, какая цифра находится на каждой странице при прохождении теста на ноутбуке или мобильном устройстве.

Нарушения цветового зрения могут быть врождёнными или развиваться с возрастом. Основные методы диагностики включают:

Тест Исихары – чтение чисел, спрятанных в цветных точках;

Сортировка оттенков – расположение цветов в правильной последовательности по оттенкам.

Эти простые проверки помогают выявить проблемы на ранней стадии и дают возможность подобрать подходящие методы компенсации.

Смотрите видео - что такое дальтонизм:

В видеосюжете рассказывается о том, что такое дальтонизм и как это нарушение влияет на восприятие цветов. Зрителям показывают, как люди с дальтонизмом видят привычные оттенки и чем их восприятие отличается от нормального.

Эксперты объясняют причины расстройства и рассказывают о его разновидностях, включая красно-зелёную цветовую слепоту. Также в сюжете демонстрируются методы диагностики и способы, которые помогают компенсировать трудности в повседневной жизни.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

