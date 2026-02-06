Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефоне

Вы узнаете:
- У людей с дальтонизмом возникают сложности с различением некоторых цветов
- На страницах тестов изображены кружки с красными и зелёными точками
У людей с дальтонизмом, расстройством зрения, возникают сложности с различением некоторых цветов, чаще всего красного и зелёного.
Этот тип нарушения называется красно-зелёной цветовой слепотой, и он может влиять на восприятие даже смешанных оттенков: например, фиолетовый может восприниматься почти как синий, пишет Express.
Ранняя диагностика особенно важна для детей, чтобы вовремя скорректировать обучение и развитие. Один из популярных способов проверки зрения — тесты Исихары.
На страницах этих тестов изображены кружки с красными и зелёными точками, внутри которых спрятаны цифры. Те, кто видит цвета нормально, легко их различают; при дальтонизме цифры сливаются с фоном.
Люди без дальтонизма смогут легко определить, какая цифра находится на каждой странице при прохождении теста на ноутбуке или мобильном устройстве.
Нарушения цветового зрения могут быть врождёнными или развиваться с возрастом. Основные методы диагностики включают:
- Тест Исихары – чтение чисел, спрятанных в цветных точках;
- Сортировка оттенков – расположение цветов в правильной последовательности по оттенкам.
Эти простые проверки помогают выявить проблемы на ранней стадии и дают возможность подобрать подходящие методы компенсации.
Смотрите видео - что такое дальтонизм:
В видеосюжете рассказывается о том, что такое дальтонизм и как это нарушение влияет на восприятие цветов. Зрителям показывают, как люди с дальтонизмом видят привычные оттенки и чем их восприятие отличается от нормального.
Эксперты объясняют причины расстройства и рассказывают о его разновидностях, включая красно-зелёную цветовую слепоту. Также в сюжете демонстрируются методы диагностики и способы, которые помогают компенсировать трудности в повседневной жизни.
Ранее сообщалось о том, как по картинке определить ваше восприятие цвета. Этот тест применим ко всем, так как он показывает, есть ли у вас дальтонизм в той или иной форме.
Главред ранее писал о головоломке для людей с острым зрением. Даже люди с самым острым зрением не всегда могут найти кролика.
