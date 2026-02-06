Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

Житомирский областной центр по гидрометеорологии отмечает, что в эти выходные на дорогах будет гололедица.

Выходные дни в Житомирской области будут снежными / Коллаж: Главред, фото: местные Telegram-каналы

Главное из новостей:

На выходных Житомирскую область накроют снегопады и гололед

температура будет держаться в пределах −3…−9°

В начале следующей недели морозы усилятся до −21°

Жителей Житомира и области ждут по-настоящему зимние выходные. По данным областного гидрометцентра, 7–8 февраля регион окажется под влиянием холодной воздушной массы, которая принесет снегопады различной интенсивности и устойчивую гололедицу, пишет сайт Житомир.info.

Суббота, 7 февраля. В Житомире в течение суток сохранится сплошная облачность. Ночью ожидается умеренный снег, днем - более слабый. На дорогах скользко. Северо-восточный ветер 3-8 м/с. Температура: ночью −6…−8°, днем −3…−5°. По области - похожая ситуация: небольшой, местами умеренный снег и стабильный мороз в пределах −3…−8°.

Воскресенье, 8 февраля. Облачная погода с периодическими снегопадами продолжится. Ночью возможен умеренный снег, днем - локальные слабые осадки. Ветер усилится до 5–10 м/с, направление - северное. Суточная температура: −4…−9°.

Понедельник, 9 февраля. Погода несколько прояснится, но станет значительно холоднее. Существенных осадков не прогнозируют, однако гололедица останется. Ветер будет менять направление с северного на юго-восточное, 5–10 м/с. Ночные морозы усилятся до −16…−21°, днем - −7…−12°.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем.

Ранее сообщалось, что в выходные Днепр окажется под влиянием переменчивых погодных процессов. После нескольких морозных дней в городе ожидается потепление, высокая облачность и существенные колебания температуры.

Как писал Главред, 6 февраля погода в Тернопольской области будет облачной. Днем ожидается небольшой дождь. Синоптики отмечают, что ветер немного ослабнет и будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.

