США и РФ возобновляют военные переговоры на топ-уровне - WP

Военный диалог между США и РФ был прекращен в конце 2021 года после масштабного сосредоточения российских войск у границ Украины.

Возобновлеие контактов происходит на фоне окончания срока действия договора СНВ

Трамп призвал заключить "модернизированный" договор

Соединенные Штаты и РФ намерены возобновить военный диалог на высоком уровне, который был прерван в конце 2021 года – перед полномасштабным вторжением в Украину. Об этом заявили американские чиновники, пишет The Washington Post.

Возобновлеие контактов происходит на фоне окончания срока действия нового договора СНВ – последнего действующего соглашения между Вашингтоном и Москвой, которое ограничивало количество и типы стратегических ядерных вооружений. Президент США Дональд Трамп призвал заключить "новый, усовершенствованный и модернизированный" договор, который действовал бы в длительной перспективе.

Побочный эффект переговоров по Украине

По словам одного из американских чиновников, решение о возобновлении военного диалога стало прямым побочным продуктом длительных дипломатических усилий по прекращению войны в Украине. Хотя мирные переговоры пока не привели к существенному прорыву, недавние контакты между США и Россией "создали возможности для дальнейшего диалога".

Кремль официально не комментировал это решение, а российское посольство в Вашингтоне не сразу ответило на запрос журналистов.

Беспокойство по поводу ядерной стабильности

Завершение действия нового договора СНВ вызвало обеспокоенность среди экспертов по нераспространению ядерного оружия. Они опасаются, что отсутствие ограничений может спровоцировать новую гонку вооружений, в частности развитие тактического ядерного оружия и новых сценариев его применения, включая космос. Ранее Трамп также допускал возможность использования будущих американских кораблей в качестве платформ для запуска ядерных ракет.

В Белом доме подтвердили, что ни одна из сторон пока не взяла на себя обязательства соблюдать условия договора после завершения его действия. В Кремле заявили, что дальнейшие шаги "будут зависеть от развития событий" и что РФ будет действовать, исходя из собственных национальных интересов.

Контакты после лет замораживания

Военный диалог между США и РФ был прекращен в конце 2021 года после масштабного сосредоточения российских войск у границ Украины. С тех пор отношения существенно ухудшились: США и союзники предоставили Украине современное вооружение, а Москва ответила ядерными угрозами и ударами по гражданской инфраструктуре.

Несмотря на это, стороны сохраняли ограниченные каналы связи, включая горячую линию, а высокопоставленные чиновники периодически контактировали в кризисные моменты.

Кто возглавит диалог

По данным Пентагона, возобновленный военный диалог возглавит командующий Европейским командованием США генерал Алексус Г. Гринкевич вместе с российскими коллегами. Целью переговоров названо "повышение прозрачности и деэскалация".

Возобновление регулярных контактов предусматривает создание формализованной структуры встреч и графика взаимодействия – по аналогии с недавно возобновленными военными коммуникациями между США и Китаем.

Реакция союзников и экспертов

Аналитики отмечают, что такой шаг может вызвать раздражение среди европейских партнеров США, которые критически относятся к подходу Трампа в отношении Москвы. В то же время эксперты указывают, что для России диалог может быть выгодным на фоне ограниченных ресурсов после лет войны.

"Россия в настоящее время не имеет лучших возможностей для соревнования в сфере стратегических ядерных сил из-за экономических и оборонно-промышленных ограничений", – отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Путин почитает ядерный шантаж – чего хочет достичь Кремль

Прекращение действия договора СНВ-3 стало прямым следствием сознательных действий России, направленных на подрыв глобальной системы безопасности. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в посте в X.

Он подчеркнул, что Путин стремится сделать все правила выборочными или такими, которые могут быть поставлены под сомнение, а новые нормы — вводить только по собственному согласию, и именно этого международное сообщество не должно допустить.

"Москва нарушила договор и вышла из него в 2023 году. Сейчас Путин использует это как еще один инструмент ядерного шантажа, чтобы подорвать международную поддержку Украины. Никто не должен поддаваться этим манипуляциям. Экономика России вступает в рецессию из-за отказа Путина прекратить войну против Украины. У Путина нет средств для новой гонки стратегических вооружений. Москву можно и нужно сдерживать. США и их европейские союзники успешно сдерживали СССР в 1970-х и 1980-х годах, и они, безусловно, могут сдерживать Россию, которая не может сравниться с Советским Союзом", - сообщил он.

Договор СНВ - главное

Как сообщал Главред, в феврале 2021 года Россия и США подписали соглашение о продлении договора касательно сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Москва и Вашингтон обменялись нотами.

США и Россия близки к соглашению о продлении действия договора о контроле над вооружениями New START (СНВ-3), срок которого истек 5 февраля. Новый договор СНВ остается последним ключевым механизмом, ограничивающим ядерные арсеналы двух стран, которые вместе контролируют около 85% всех мировых ядерных боеголовок.

Разрушение прежней системы контроля над вооружениями может привести к расширению "ядерного клуба", ведь многие страны обладают технологическими возможностями для создания собственного ядерного оружия. Одновременно и США, и Россия постепенно теряют статус бесспорных гегемонов, что значительно затрудняет заключение новых глобальных соглашений. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем и эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью"Апостроф TV".

