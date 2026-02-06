Утром в Одессе взорвалось авто: погиб 21-летний мужчина

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники областной полиции.

В результате взрыва погиб житель Одессы, который был владельцем автомобиля / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, УНИАН

Кратко:

В Одессе взорвался автомобиль

Владелец транспортного средства погиб

Утром, 6 февраля, в Одессе взорвался автомобиль. Инцидент произошел в Киевском районе города. В результате погиб 21-летний мужчина. Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева поступило утром 6 февраля. По предварительным данным, погиб владелец транспортного средства.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.

Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств.

Как писал Главред, в воскресенье, 4 января, в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный. Владелец транспортного средства получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

Напомним, летом в Одессе взорвался автомобиль. Известно, что в это время внутри находился мужчина. В СБУ взрыв авто в Киевском районе Одессы назвали попыткой теракта и уже открыли соответствующее уголовное производство.

