Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктуры

В ночь на 29 января российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными БпЛА. Поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме.
Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.
Обновлено. Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками.
В результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Отключение света в Одессе и области сегодня
Как сообщили в ДТЭК, 29 января графики отключений действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети.
В Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются экстренные отключения.
Чтобы узнать, действуют ли графики именно для вашего адреса, проверяйте информацию на сайте или в чат-боте.
Где найти пункт несокрушимости
Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.
Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.
Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.
Атаки на Одессу и область - последние новости
Как писал Главред, ночью 27 января российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
В ночь на 28 января Россия также обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом.
