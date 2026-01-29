Укр
Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктуры

Анна Ярославская
29 января 2026, 07:48обновлено 29 января, 09:01
310
Информация о пострадавших в результате вражеской атаки не поступала.
Атака на Одессу
В Одессе ликвидируют последствия непогоды и предыдущих атак / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • РФ атаковала Одессу ударными дронами
  • Поврежден объект инфраструктуры
  • Информации о пострадавших нет

В ночь на 29 января российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными БпЛА. Поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме.

видео дня

Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.

Обновлено. Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что ночью враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками.

В результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

  • Атака на Одессу 29 января 2026
    Атака на Одессу 29 января 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 29 января 2026
    Атака на Одессу 29 января 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 29 января 2026
    Атака на Одессу 29 января 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 29 января 2026
    Атака на Одессу 29 января 2026 Фото: t.me/odeskaODA

Отключение света в Одессе и области сегодня

Как сообщили в ДТЭК, 29 января графики отключений действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети.

В Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются экстренные отключения.

Чтобы узнать, действуют ли графики именно для вашего адреса, проверяйте информацию на сайте или в чат-боте.

Графики отключений 29 января в Одесской области
Графики отключений 29 января в Одесской области / t.me/dtek_ua
Графики отключений 29 января в Одесской области
Графики отключений 29 января в Одесской области / t.me/dtek_ua

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Атаки на Одессу и область - последние новости

Как писал Главред, ночью 27 января российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

В ночь на 28 января Россия также обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом.

война в Украине Одесса Одесская область новости Украины новости Одессы война России и Украины
