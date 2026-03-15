Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

Юрий Берендий
15 марта 2026, 19:08
В США уже давно обсуждают уязвимость своей территории перед атакой, подобной новому "Перл-Харбору", которую Белый дом не намерен предотвращать, отметил эксперт.
Раскрыты основные сценарии возможного удара Ирана по территории США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем идет речь в материале

  • ФБР предупредило об угрозе удара дронами по Калифорнии
  • Иран мог бы использовать для удара судно под флагом другой страны
  • Власти США ожидают сценария условного Перл-Харбора

Федеральное бюро расследований США предупредило о возможной подготовке Ираном атаки дронами-камикадзе по территории Калифорнии. В документе отмечалось, что Тегеран якобы рассматривает сценарий внезапного удара с неизвестного судна, которое может находиться вблизи побережья США. В то же время точное время, способ атаки, потенциальные цели и исполнители пока остаются неизвестными. О возможности такого развития событий рассказал в комментарии Главреду военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

"Если говорить о реалистичности сценария запуска дронов типа "Шахед" непосредственно из Ирана по территории Соединенных Штатов, стоит уточнить один важный нюанс. Американские заявления касаются того, что якобы Иран может отправить корабль с пусковыми установками для таких дронов, который должен приплыть и вероломно обстрелять мирных жителей Калифорнии. А не того, что беспилотники могут быть запущены прямо с иранской территории и перелететь из одного полушария в другое", — указал он.

Шахед / Инфографика: Главред

Он пояснил, что речь идет о теоретическом сценарии, при котором корабль подходит к американскому побережью и запускает дроны. Однако, по его словам, существует серьезное ограничение, ведь Соединенные Штаты оказывают значительное давление на иранский флот и постоянно контролируют его активность. В таких условиях вероятность того, что иранский военный корабль сможет незаметно выйти в океан и добраться до берегов США, выглядит очень низкой.

Эксперт также предположил, что теоретически возможен другой вариант — использование судна под флагом другой страны, например России или Китая, которое США не стали бы атаковать. Однако в таком случае возникает другая проблема, ведь формально это уже не выглядело бы как иранская операция и даже не обязательно было бы связано непосредственно с иранскими дронами.

"Американцы довольно часто публично говорят об уязвимости своей континентальной территории. В частности, звучат заявления о том, что в случае конфликта Китай теоретически мог бы попытаться организовать атаку по типу нового "Перл-Харбора", используя дешевые беспилотники или их аналоги. То есть определенная дискуссия об уязвимости американской территории существует уже давно. Если же смотреть на ситуацию с технической точки зрения, то получается, что Соединенные Штаты вполне способны предотвратить реализацию подобного сценария еще на ранних этапах. Но создается впечатление, что американские власти как раз и не хотят упреждать такой сценарий и, наоборот, будут ждать этого условного Перл-Харбора, когда обстреляют их территорию", — предположил эксперт.

Киричевский отмечает, что в этой ситуации часто пытаются найти логику там, где ее может и не быть. По его словам, если гипотетически представить, что удары дронами по Калифорнии все же состоятся, это станет событием с трудно предсказуемыми последствиями. В таком случае, если американская сторона допустила бы ситуацию, при которой определенные корабли смогли бы приблизиться к побережью и осуществить атаку дронами типа "шахид", возникли бы серьезные вопросы к моральному состоянию военного и военно-политического руководства США, а также к самим военным подразделениям, размещенным на территории страны. Именно поэтому, по его мнению, заранее предсказать последствия такого сценария практически невозможно.

Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты теоретически могли бы предотвратить подобные действия, однако по определенным причинам этого не делают. Он заметил, что корабль с явными признаками наличия пусковых установок для дронов можно было бы уничтожить, например, ударом подводной лодки. По его словам, подобные операции американские военные проводили и раньше, в частности против объектов вблизи побережья Шри-Ланки, поэтому возможности для таких действий у них есть.

"Если гипотетически предположить, что подобные атаки все же состоятся и мы увидим прямые удары дронами по территории США, то в контексте российско-украинской войны для нас это может вообще не иметь прямого влияния. Прежде всего потому, что Соединенные Штаты уже сократили поставки вооружения и боеприпасов до исторических минимумов", — сказал он.

Аналитик отмечает, что сейчас ситуация дошла до того, что американские СМИ уже публикуют материалы об эффективности украинских зенитных дронов и даже обсуждают возможность их применения. По его словам, еще год назад подобное развитие событий выглядело бы маловероятным.

НАТО против
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

В то же время для Украины, по мнению Киричевского, важен другой аспект. По его словам, чем больше проблем возникает у Соединенных Штатов на других направлениях, тем меньше давления они могут оказывать на Украину. Он также обратил внимание на ситуацию на фронте, отметив, что в 2025 году Силы обороны Украины провели три успешные контрнаступательные операции, а в течение последних трех месяцев российские войска несут потери, которые превышают их возможности пополнять личный состав за счет мобилизационного ресурса.

"Несмотря на это, именно от Украины время от времени требуют уступок. Поэтому в определенном смысле логика такова: чем больше проблем возникает у США на других направлениях, тем меньше давления они могут оказывать на Украину. Как бы цинично это ни прозвучало", — резюмирует он.

Война в Иране - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и Китай оказывают Ирану военную поддержку. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время американские удары по острову Харг в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, практически уничтожили большую часть этой территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут нанести новые удары, отметив, что это может произойти даже "для развлечения".

Между тем председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, в частности поставки беспилотников, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов со стороны Тегерана.

Другие новости:

О личности: Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах. С августа 2025 года – военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express

19:08Мир
План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

18:21Фронт
В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

18:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Последние новости

19:25

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

19:10

Как российская армия платит рекордную цену за войну в Украине: Коваленко раскрыл потеримнение

19:08

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

18:31

"Украина не вступит в ЕС": Будапешт выдвинул Киеву наглый ультиматум

18:21

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
18:10

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

17:48

Почему кошки игнорируют своих хозяев: настоящая причина удивитВидео

17:30

Севооборот на огороде: как восстановить структуру почвы за один циклВидео

17:17

Удар РФ по блокпосту на Черниговщине: есть жертва и раненые, идет детонация

Реклама
16:41

"Есть много вопросов": Зеленский заговорил о новой встрече с Трампом

16:23

Температура резко изменится: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

15:49

Без химии и затрат: как быстро вывести тараканов

15:27

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

15:19

Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минутВидео

15:14

Ребров готовит обновление состава сборной: кто может дебютировать в матче со Швецией

15:06

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

14:56

Песков назвал виновных в продолжении войны в Украине: это не Зеленский

14:35

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

14:22

Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

14:08

Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

Реклама
14:02

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

13:54

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

13:16

Россия на переговорах раскрыла свои реальные планы по поводу войны — что известно

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

12:32

Зачем итальянцы каждый вечер кладут лимон в духовку: секрет решает множество проблемВидео

12:27

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

12:03

Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

11:59

Наигранно разрыдалась: дочь Лорак устроила публичную сценуВидео

11:57

В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

11:37

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

11:33

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

11:15

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

11:10

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

10:38

Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

10:31

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта: Ракам - споры, Весам - признание

10:12

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

10:05

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

09:28

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:16

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

Реклама
09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 марта (обновляется)

08:50

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти ударымнение

07:53

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:50

Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

05:50

Судьба подкинет козырь: каким знакам зодиака повезет оказаться в выигрыше

05:12

Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

04:38

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

04:07

Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лошадью за 39 с

