"Есть много вопросов": Зеленский заговорил о новой встрече с Трампом

Алексей Тесля
15 марта 2026, 16:41
Есть некоторые вопросы, которые остаются нерешенными, подчеркнул президент.
Владимир Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

  • Зеленский не обсуждал с Трампом вопрос о санкциях против РФ
  • Вопрос встречи лидеров должны проработать представители команд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о санкциях против РФ.

Вместе с тем он отметил, что есть необходимость встретиться с Трампом, поскольку есть некоторые вопросы, которые остаются нерешенными, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У меня не было переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он знает украинскую позицию. Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком", – сказал Зеленский.

Во время общения с журналистами он уточнил, что этот вопрос должны проработать представители команд.

"Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп хочет завершения войны РФ против Украины и возобновления торговли с россиянами. С таким заявлением вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, ранее Трамп недовольно высказался о Зеленском. Американский президент заявляет, что Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение.

Как сообщал Главред, специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

