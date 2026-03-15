"Есть много вопросов": Зеленский заговорил о новой встрече с Трампом

Главное:
- Зеленский не обсуждал с Трампом вопрос о санкциях против РФ
- Вопрос встречи лидеров должны проработать представители команд
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о санкциях против РФ.
Вместе с тем он отметил, что есть необходимость встретиться с Трампом, поскольку есть некоторые вопросы, которые остаются нерешенными, сообщает "Интерфакс-Украина".
"У меня не было переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он знает украинскую позицию. Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком", – сказал Зеленский.
Во время общения с журналистами он уточнил, что этот вопрос должны проработать представители команд.
"Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп хочет завершения войны РФ против Украины и возобновления торговли с россиянами. С таким заявлением вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Напомним, ранее Трамп недовольно высказался о Зеленском. Американский президент заявляет, что Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение.
Как сообщал Главред, специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
