Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

По его словам, Трамп хочет нормализовать отношения с Россией после окончания войны.

https://glavred.info/politics/tramp-hochet-vnov-torgovat-s-rossiey-vens-10748840.html Ссылка скопирована

Трамп хочет вновь торговать с Россией / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Президент США Дональд Трамп хочет завершения войны РФ против Украины и возобновления торговли с россиянами.

С таким заявлением вице-президент США Джей Ди Вэнс во время митинга в Северной Каролине.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент Соединенных Штатов выразился очень ясно. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, признаться, восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть предвзят, но считаю, что это правильная идея", - сказал Вэнс.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против РФ - новости по теме

Как писал Главред, 10 марта издание Reuters писало со ссылкой на три информированных источника, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Такой шаг может увеличить глобальные поставки нефти на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, но в то же время осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть.

Отметим, в феврале послы Европейского Союза не достигли соглашения по новому санкционному пакету против страны-агрессора России.

Вам может быть интересно:

О персоне Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред