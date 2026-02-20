"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

Стало известно, когда новые ограничения все-таки могут принять.

Каллас заявила, что санкции против России действительно работают / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

Послы не пришли к соглашению о новом пакете санкций против РФ

Новые ограничения против России планируют принять в последние дни февраля

Сегодня, 20 февраля, послы Европейского Союза не достигли согласия по новому санкционному пакету против страны-агрессора России. Об этом пишет издание The Guardian.

Поскольку в пятницу не удалось принять важные ограничения, в ЕС запланировали принятие соответствующего решения на начало следующей недели, 23 февраля.

"Санкции работают. Они наносят серьезный ущерб российской экономике, и каждое новое мероприятие еще больше ограничивает ее способность вести войну. Москва не непобедима. Ее армия терпит рекордные потери, а экономика находится под сильным давлением", - подчеркнула главная дипломат ЕС Каи Каллас, комментируя новый санкционный пакет.

Она добавила, что кремлевский диктатор Владимир Путин не прекратит войну, пока расходы от нее не превысят выгоды для него. Именно этого и должна добиться Европа.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Как страны ЕС могут нанести нищий удар по режиму Путина - мнение эксперта

Главред писал, что по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, процесс задержания российских танкеров из "теневого флота" может стать концом российскому экспорту нефти.

Если бы к этому процессу подключились еще и европейцы, то пришел бы конец не только экспорта, но и конец России.Эксперт отметил также, что весь экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное.

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина ввела очередные санкции против компаний, поставляющих критические компоненты для производства ракет и беспилотников РФ, а также против российского финансового сектора.

Ранее также президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения, в рамках которого действует ряд санкций против России.

Накануне стало известно, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.

