Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

Погода в Тернопольской области в субботу, 21 февраля, будет малооблачной, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Так, ветер завтра будет юго-восточного направления, ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с.
Температура воздуха в городе ночью составит -9...-14 градусов, днем поднимется до 0...-5 градусов. В то же время в области ночью прогнозируется -10...-12 градусов, а днем – 0...-2 градуса.
Кроме того, с 21 по 23 февраля на дорогах Тернопольщины будет гололедица.
Синоптики добавляют, что на выходных погоду в области будет определять влияние антициклона, который принесет непродолжительные морозы.
По их словам, уже с понедельника ожидается изменение синоптической ситуации - прохождение атмосферных фронтов из Атлантики.
Когда в Украину придет потепление
Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что погода в Украине скоро изменится, но впереди еще две самые холодные ночи.
По ее словам, со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.
