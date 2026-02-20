Морозы до -14 возвращаются: на Тернопольщину надвигается мощный антициклон

Антициклон принесет в Тернопольскую область непродолжительные морозы.

Погода в Тернополе на 21 февраля / фото: pixabay

Погода в Тернопольской области в субботу, 21 февраля, будет малооблачной, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Так, ветер завтра будет юго-восточного направления, ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха в городе ночью составит -9...-14 градусов, днем поднимется до 0...-5 градусов. В то же время в области ночью прогнозируется -10...-12 градусов, а днем – 0...-2 градуса.

Кроме того, с 21 по 23 февраля на дорогах Тернопольщины будет гололедица.

Синоптики добавляют, что на выходных погоду в области будет определять влияние антициклона, который принесет непродолжительные морозы.

По их словам, уже с понедельника ожидается изменение синоптической ситуации - прохождение атмосферных фронтов из Атлантики.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Когда в Украину придет потепление

Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что погода в Украине скоро изменится, но впереди еще две самые холодные ночи.

По ее словам, со следующей недели ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

