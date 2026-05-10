"Можем повторить" больше не работает: эксперт оценил перспективы РФ в войне

Россия не сможет выйти из войны с Украиной с сохраненным лицом и постепенно теряет стратегическую инициативу на фронте.

Экономика и инфраструктура России несут всё большие потери из-за затянувшейся войны

У России нет реальных шансов завершить войну против Украины с сохранением политического или военного "лица", а заявления типа "Можем повторить" в нынешних условиях выглядят скорее как историческая риторика, не соответствующая современным реалиям фронта. Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Целью Украины остаются границы 1991 года, и, несмотря на сложность этого пути, мы можем этого достичь. В 2022 году тоже мало кто верил, что нам удастся остановить Россию, но Украина освободила север, часть Харьковщины и правобережную Херсонщину", — подчеркнул Коваленко. видео дня

Коваленко подчеркнул, что нынешняя динамика боевых действий существенно отличается от начала полномасштабного вторжения: продвижение российских войск происходит медленно и не дает стратегических результатов. В то же время, по его словам, Украина постепенно наращивает возможности для сдерживания противника, в частности за счет развития беспилотных систем и ударных возможностей.

Отдельно он обратил внимание на изменение оперативной обстановки на оккупированных территориях, в частности в районе Мариуполя, где украинские беспилотники уже способны влиять на логистику противника. По мнению эксперта, это свидетельствует о постепенном расширении зон украинского контроля и давления.

Возможно ли новое контрнаступление ВСУ

Говоря о перспективах войны, Коваленко предположил, что Украина может перейти к контрнаступательным действиям, однако сроки этого этапа остаются неопределенными. В то же время он подчеркнул, что даже потенциальные изменения на фронте не позволят России выйти из войны без значительных потерь — как военных, так и экономических.

Эксперт также отметил, что дальнейшее развитие войны может иметь серьезные последствия для российской экономики и инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающего и энергетического секторов, транспортной системы и промышленности. По его мнению, длительное ведение боевых действий уже приводит к росту нагрузки на бюджет и социальную сферу РФ.

"Можем повторить" утратило смысл

Также Коваленко прокомментировал российский пропагандистский лозунг "Можем повторить", связанный с победой во Второй мировой войне.

"Что россияне сегодня могут "повторить" — разве что масштабы потерь времен Второй мировой войны", — заявил он.

Таким образом, по оценке эксперта, сценарий "повторения побед прошлого" для России выглядит недостижимым, а завершение войны без стратегического поражения для Кремля — маловероятным.

Почему парад 9 мая стал позором для РФ

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, нынешний парад 9 мая в Москве стал скорее демонстрацией слабости России, чем ее силы.

Как отметил Подоляк, Кремль в течение 2022–2024 годов пытался создать образ сверхмощной армии с огромными запасами оружия и современными технологиями, однако нынешняя реальность, по его словам, выглядит совсем иначе.

Он признал, что у РФ все еще есть ресурсы для продолжения войны против Украины, но парад этого года лишь подчеркнул проблемы российской армии и утрату ею прежнего военного имиджа.

"Это уже парад обреченных. Это парад аутсайдера", — заявил Подоляк.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, российские оккупанты планируют усилить штурмы на Краматорском направлении, ведь перед ними стоит задача выйти на окраины Краматорска до конца мая. Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко в эфире "Армия – Медиа Сил обороны Украины".

Напомним, что относительное затишье на линии фронта российские войска используют для перегруппировки сил, ротации подразделений и подготовки к новым наступательным действиям.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

