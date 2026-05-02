РФ штурмует Константиновку, россияне пытаются закрепиться — Сырский

Что известно:
- РФ штурмует Константиновку
- Россияне пытаются закрепиться на окраинах города
- Силы обороны проводят зачистки
Российские оккупанты усилили штурмы в направлении Константиновки. Враг пытается закрепиться на окраинах города. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Враг движется небольшими пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Только с начала недели оккупанты совершили 83 атаки в этом направлении.
Наши защитники делают все возможное, чтобы отразить все атаки россиян и не дать им закрепиться. Силы обороны проводят зачистки.
"Обсудили текущую обстановку, состояние обеспечения, вопросы взаимодействия, а также предложения командиров по выявлению и уничтожению пехотных групп противника. Основное внимание – эффективному противодействию вражеским БПЛА, обустройству оборонительных рубежей и фортификаций, текущим потребностям частей в боеприпасах и других материально-технических средствах. На месте принял ряд оперативных решений по улучшению снабжения украинских защитников", - отметил Сырский.
Ситуація на фронті — останні новини
Как сообщал Главред, российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и достигают частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.
Кроме того, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.
Напомним, что страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.
О личности: Александр Сырский
Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
