РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

Что известно:
- РФ готовится к началу весеннего наступления
- РФ сосредотачивает силы на Покровском направлении
Россия сосредотачивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перебрасывает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, пишет Эспрессо.
Ожидается, что попытки активного наступления начнутся этой весной.
"Россия активно собирает новую группировку, перетягивая своих военнослужащих с других направлений, очевидно, серьезно готовясь к весенним наступательным действиям", — сказал Черняк.
В то же время он считает, что вражеские штурмы не будут подкреплены бронетехникой или другим наступательным вооружением. Все из-за того, что у россиян дефицит тяжелой бронетехники.
"Многие говорили, что у них также дефицит личного состава, однако в это трудно поверить, зная население России и его численность, а также рвение, с которым люди вступают в ряды армии Российской Федерации. Поэтому сейчас важно готовиться, анализировать, во-первых, поле боя, готовиться к наступательным действиям россиян. Это никогда не происходит внезапно. Все подготовительные действия Российской Федерации, все их накопления, в принципе, невозможно скрыть такое количество личного состава, которое готовится к наступательным действиям, поэтому важно это отслеживать и вовремя реагировать", — добавил военнослужащий.
РФ готовится к наступлению — мнение эксперта
Российские войска готовятся к новым наступательным операциям, несмотря на потери, — военный обозреватель Иван Тимочко.
По его словам, интенсивность боевых действий не снижается: после короткой паузы противник снова проводит перегруппировку и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании.
Признаки подготовки к новым штурмам фиксируются вдоль всей линии фронта, однако это не свидетельствует о потере наступательного потенциала армии РФ.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что корпус планирует убрать с передовой линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами.
Кроме того, страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.
Напомним, что заместитель командира бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич говорил, что фронт постоянно меняется под влиянием современных методов ведения войны. Массовое применение мин, ударных дронов и роботизированных комплексов привело к значительному расширению так называемой "килзоны".
Читайте также:
- Убрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий
- Россияне пытаются прорваться по линии границы: в ГПСУ назвали горячие направления
- Враг активно перебрасывает силы на важное направление: что говорят в ВСУ
О личности: Иван Тимочко
Тимочко Иван — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
