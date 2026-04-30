Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2026, 12:57
Российские оккупанты планируют развивать наступление на Покровском направлении.
Россия сосредотачивает силы на Покровском направлении

Что известно:

  • РФ готовится к началу весеннего наступления
  • РФ сосредотачивает силы на Покровском направлении

Россия сосредотачивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перебрасывает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, пишет Эспрессо.

Ожидается, что попытки активного наступления начнутся этой весной.

видео дня

"Россия активно собирает новую группировку, перетягивая своих военнослужащих с других направлений, очевидно, серьезно готовясь к весенним наступательным действиям", — сказал Черняк.

В то же время он считает, что вражеские штурмы не будут подкреплены бронетехникой или другим наступательным вооружением. Все из-за того, что у россиян дефицит тяжелой бронетехники.

"Многие говорили, что у них также дефицит личного состава, однако в это трудно поверить, зная население России и его численность, а также рвение, с которым люди вступают в ряды армии Российской Федерации. Поэтому сейчас важно готовиться, анализировать, во-первых, поле боя, готовиться к наступательным действиям россиян. Это никогда не происходит внезапно. Все подготовительные действия Российской Федерации, все их накопления, в принципе, невозможно скрыть такое количество личного состава, которое готовится к наступательным действиям, поэтому важно это отслеживать и вовремя реагировать", — добавил военнослужащий.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске

РФ готовится к наступлению — мнение эксперта

Российские войска готовятся к новым наступательным операциям, несмотря на потери, — военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, интенсивность боевых действий не снижается: после короткой паузы противник снова проводит перегруппировку и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании.

Признаки подготовки к новым штурмам фиксируются вдоль всей линии фронта, однако это не свидетельствует о потере наступательного потенциала армии РФ.

Как сообщал Главред, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что корпус планирует убрать с передовой линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами.

Кроме того, страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

Напомним, что заместитель командира бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич говорил, что фронт постоянно меняется под влиянием современных методов ведения войны. Массовое применение мин, ударных дронов и роботизированных комплексов привело к значительному расширению так называемой "килзоны".

Читайте также:

О личности: Иван Тимочко

Тимочко Иван — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Покровск
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять