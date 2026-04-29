Забрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий

Военный сообщил о нестандартном плане действий Третьего армейского корпуса.

https://glavred.info/front/zabrat-tret-pehoty-s-fronta-bileckiy-rasskazal-o-novom-plane-boevyh-deystviy-10760522.html Ссылка скопирована

Военный объяснил, чем на фронте могут заменить украинских пехотинцев

Что сообщил Билецкий:

Часть пехоты на фронте планируют заменить роботизированными системами

До 50% пехотинцев можно будет вывести с передовой, если развивать НРК

Третий армейский корпус планирует убрать с передовой треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами. Об этом во время закрытой встречи со студентами заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Как утверждает военный, при условии системного подхода можно будет заменить до половины пехоты, но о полной ее замене на беспилотные системы пока речь не идет.

видео дня

"Следующий виток технологической революции — в развитии ударных БПЛА", — подчеркнул Билецкий.

Он отметил, что уже поставил для Третьего армейского корпуса соответствующую планку и в этом году треть пехотинцев на линии боевого столкновения должны быть заменены.

Использование роботов на фронте — что известно

Напомним, Главред писал, что на фронте украинские военные еще с 2024 года начали использовать специальных роботов-собак, которые доставляют боеприпасы, проводят разведку и занимаются разминированием.

Ранее также ГУР провело беспрецедентную спасательную операцию с применением наземного роботизированного комплекса (НРК). Благодаря технологиям удалось эвакуировать украинского военнослужащего из населенного пункта, находящегося под контролем российских войск.

Накануне сообщалось, что Украина увеличивает объемы производства этих систем и развертывает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных Сил на линии фронта.

Больше новостей:

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) — оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред