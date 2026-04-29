Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

Погода в Украине в последний день апреля будет прохладной и дождливой, но уже через несколько дней начнет теплеть. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 30 апреля в Украине ночью еще сохраняется вероятность заморозков. Днем в четверг ожидается +8…+11 градусов, на континентальной части юга +10…+13 градусов.
В то же время дожди пройдут на севере, северо-востоке, в центральной части, а на западе, юге и юго-востоке — без осадков.
Ветер прогнозируется северо-западный, умеренный или небольшой.
Погода в Киеве
В Киеве 30 апреля ожидается небольшой дождь. Ночью температура составит +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов.
Когда наступит потепление
Диденко добавила, что 1 мая окажется еще переходным днем от холода к теплу. Но уже 2-3 мая начнет теплеть и заморозки отступят.
Она добавила, что дневная температура воздуха составит +11…+16 градусов, а на Волыни и в Ровенской области ожидается +17…+20 градусов.
"2-3 мая тепло уже станет более смелым, да и осадки вряд ли осмелятся помешать нам насладиться наконец хотя бы робким, но многообещающим теплом — на выходных ожидается сухая погода с солнечными прояснениями. Следующая неделя порадует еще больше", — подытожила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Днепре и на территории Днепропетровской области синоптическая ситуация будет определяться влиянием прохладной воздушной массы, что приведет к снижению температурных показателей. В регионе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается.
В Ровенской области ожидается прохладная и неустойчивая погода. Днем возможны дожди, местами с мокрым снегом.
В то же время синоптик Игорь Кибальчич говорил, что уже в начале мая температура в отдельных регионах поднимется до +20…+22 градусов, а погода станет более стабильной.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
