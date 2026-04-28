Снег и заморозки накроют Ровенскую область: синоптики предупреждают о непогоде

Инна Ковенько
28 апреля 2026, 16:50
Утренние осадки в Ровенской области могут сопровождаться мокрым снегом.
Снег и заморозки накроют Ровенскую область: синоптики предупреждают о непогоде
Прогноз погоды в Ровно и области на 29 апреля / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно и области 29 апреля
  • Когда в Ровенской области ожидаются дожди с мокрым снегом
  • Насколько понизится температура по области ночью

В среду, 29 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и переменчивая погода. Ночью синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако уже утром и днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Ровно и области 29 апреля

В среду температурный фон останется низким: в большинстве районов области ночью возможны заморозки 0…-3 градуса, днем воздух прогреется лишь до +6…+11 градусов.

В Ровно ночью синоптики также предупреждают о заморозках 0…-2 градуса, а днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

Ветер северо-западный, умеренный, 7-12 м/с. В то же время синоптики предупреждают, что до конца дня 28 апреля по городу и области ожидаются порывы до 15-18 м/с. Это соответствует первому уровню опасности — желтому.

Главред ранее писал, что 29 апреля в Полтавской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями: ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь.

Кроме того, на Львовщине 29 апреля погодные условия будет формировать выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная, но в основном сухая погода, ночью возможны заморозки.

Напоминаем, что в Одесской области в течение ближайших пяти суток существенных осадков не предвидится. Погода будет спокойной с переменной облачностью и умеренным ветром, который преимущественно будет дуть с севера, хотя 28 апреля изменится на юго-западное направление.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

