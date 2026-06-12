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Баклажаны сразу пойдут в рост: чем подкормить в июне для максимального урожая

Инна Ковенько
12 июня 2026, 21:20
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Правильно подобранные удобрения способны значительно повысить урожайность баклажанов.
Баклажаны сразу пойдут в рост: чем подкормить в июне для максимального урожая
Чем приготовить баклажаны в июне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем подкормить баклажаны в июне
  • Какие удобрения нужны для формирования завязей
  • Как сочетать азотные и калийно-фосфорные удобрения

Баклажаны относятся к культурам, которые особенно требовательны к питанию летом. В июне, когда растения активно формируют завязи и начинают наливать плоды, почва быстро истощается.

Главред расскажет, чем подкормить баклажаны летом.

видео дня

Почему важно подкармливать именно в июне

В начале лета баклажаны тратят больше всего сил на развитие завязей. Если в этот период растениям не хватает питательных веществ, плоды формируются мелкими, а новые завязи появляются медленно, пишет Oboz.ua. Азот помогает поддержать рост куста, однако его нужно сочетать с калием и фосфором, чтобы питание направлялось не только на зелень, но и на плоды.

Настой из сорняков

Самый простой способ дать растениям азот — использовать настой из сорняков. Он стимулирует рост и поддерживает кусты в период активного развития. Для полива литр готового настоя разводят в ведре воды и вносят под корень раз в две недели. После такой подкормки через несколько дней стоит добавить калийно-фосфорные удобрения, чтобы растение не тратило все силы только на зелень.

Что любят и чего не любят баклажаны
Что любят и чего не любят баклажаны / Инфографика: Главред

Древесная зола

Калиевые подкормки особенно нужны во время плодоношения. Стакан древесной золы размешивают в ведре воды, настаивают сутки и поливают баклажаны под корень. Такой раствор помогает завязям быстрее расти и обеспечивает налив плодов.

Гумат калия

Это натуральное удобрение, которое поддерживает растения в самые теплые месяцы. Гумат калия стимулирует развитие завязей и помогает кустам выдержать нагрузку во время массового плодоношения. Раствор готовят в соответствии с инструкцией производителя, ведь концентрация может отличаться. Превышать дозировку не стоит, чтобы не навредить растениям.

Подкормка рассады перца и баклажанов
Подкормка рассады перца и баклажанов / Инфографика: Главред

Калийно-фосфорные удобрения

Минеральные смеси с калием и фосфором направляют питание именно на плоды. Для приготовления раствора столовую ложку удобрения сначала растворяют в стакане горячей воды, а затем добавляют в ведро чистой воды. На одно растение используют до литра готового раствора.

Важный нюанс

Подкормка будет эффективной только тогда, когда плоды регулярно снимают. Переросшие баклажаны отнимают у растения слишком много сил, поэтому первые плоды лучше собирать немного раньше. Это стимулирует образование новых завязей и позволяет получить больший урожай в течение лета.

Смотрите видео о том, что нужно сделать, если у баклажанов начали увядать листья:

@korucnetv ?У баклажанов вянет листва! Быстро принимайте меры, иначе урожая не будет? #баклажан#баклажаны#листья♬ оригинальная аудиозапись – KorucneTV - KorucneTV

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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