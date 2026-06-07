Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: что нужно сделать в июне

Вы узнаете:
- Чем подкормить морковь в июне
- Что делать, чтобы морковь была сладкой?
- Что любит морковь
В июне морковь переходит в фазу активного роста, формирует корнеплод и нуждается в достаточном количестве питательных веществ. От того, как ее подкормить, зависит качество и вкус будущего урожая.
Главред рассказывает, чем стоит подкормить морковь в июне, чтобы урожай приятно удивил.
Чем подкормить морковь в июне
Горчичный жмых
Она улучшает почву, делает ее рыхлой и воздухопроницаемой, добавляет органические вещества и способствует образованию гумуса. Кроме того, жмых поставляет азот и помогает защитить морковь от морковной мухи, пишет Новости.LIVE.
Азофоска
Комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием. В легкодоступной форме эти элементы быстро усваиваются морковью. Благодаря этому растение активно наращивает зеленую массу, формирует крепкую корневую систему и накапливает сахара, которые делают корнеплод сладким.
Древесная зола
Зола содержит много микроэлементов, но особенно ценна она калием. Именно он отвечает за сладость корнеплодов и их лежкость после сбора.
Как приготовить удобрение
Для смеси понадобятся:
- один килограмм горчичного жмыха;
- полкилограмма азофоски;
- один килограмм просеянной древесной золы;
Компоненты нужно тщательно перемешать до однородного состояния.
Как правильно внести подкормку
Подкормку проводят один раз в июне, когда у моркови уже есть несколько настоящих листьев. Смесь нужно рассыпать между рядами во влажную почву — после дождя или полива. На квадратный метр достаточно 100-150 граммов. После внесения почву следует слегка разрыхлить на глубину нескольких сантиметров, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням. Если стоит сухая погода, грядку желательно еще раз полить.
Смотрите видео о том, чем подкормить морковь, чтобы она выросла хрустящей и крупной:
@stepanivna_olena Выращиваем морковь. Сорт Кубри. Подкармливаем пеплом (золой).Пропорция 2 стакана пепла на 10 л воды, настоять сутки, затем 250 г на 10 л воды. #огород#морковь#подкормка#рекомендации??♬ оригинальный звук - Степанивна
Читайте также:
- Почему у орхидеи желтеют и сохнут листья: большинство допускает распространенную ошибку при уходе
- Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии
- Урожай томатов можно потерять за считанные дни: как распознать опасных вредителей
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред