Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: что нужно сделать в июне

Удобрения можно приготовить самостоятельно из доступных компонентов, которые действуют не хуже дорогих препаратов.

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Чем подкормить морковь в июне 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем подкормить морковь в июне

Что делать, чтобы морковь была сладкой?

Что любит морковь

В июне морковь переходит в фазу активного роста, формирует корнеплод и нуждается в достаточном количестве питательных веществ. От того, как ее подкормить, зависит качество и вкус будущего урожая.

Главред рассказывает, чем стоит подкормить морковь в июне, чтобы урожай приятно удивил.

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Чем подкормить морковь в июне

Горчичный жмых

Она улучшает почву, делает ее рыхлой и воздухопроницаемой, добавляет органические вещества и способствует образованию гумуса. Кроме того, жмых поставляет азот и помогает защитить морковь от морковной мухи, пишет Новости.LIVE.

Азофоска

Комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием. В легкодоступной форме эти элементы быстро усваиваются морковью. Благодаря этому растение активно наращивает зеленую массу, формирует крепкую корневую систему и накапливает сахара, которые делают корнеплод сладким.

Древесная зола

Зола содержит много микроэлементов, но особенно ценна она калием. Именно он отвечает за сладость корнеплодов и их лежкость после сбора.

Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Как приготовить удобрение

Для смеси понадобятся:

один килограмм горчичного жмыха;

полкилограмма азофоски;

один килограмм просеянной древесной золы;

Компоненты нужно тщательно перемешать до однородного состояния.

Как правильно внести подкормку

Подкормку проводят один раз в июне, когда у моркови уже есть несколько настоящих листьев. Смесь нужно рассыпать между рядами во влажную почву — после дождя или полива. На квадратный метр достаточно 100-150 граммов. После внесения почву следует слегка разрыхлить на глубину нескольких сантиметров, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням. Если стоит сухая погода, грядку желательно еще раз полить.

Смотрите видео о том, чем подкормить морковь, чтобы она выросла хрустящей и крупной:

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