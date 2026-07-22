Самые урожайные, сладкие и мясистые: названы лучшие сорта помидоров

О чем идет речь в материале:
- Какие низкорослые помидоры самые урожайные
- Какие высокорослые помидоры самые сладкие
- Какие сорта помидоров подходят для консервирования
Середина июля стала временем массового созревания ранних помидоров на приусадебных участках. Огородница Надежда Пидлесняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", показала 24 сорта, которые уже активно плодоносят или вот-вот начнут давать урожай.
Главред выяснил, какие сорта ранних помидоров являются лучшими.
Какие низкорослые сорта помидоров лучше всего подходят для консервирования
В прошлом сезоне один из сортов вызвал споры среди подписчиц из-за размера плодов. Автор канала решила расставить точки над "i" и показать кусты вживую.
"Друзья, как раз хорошие помидоры, вот смотрите, такие, что помещаются в баночку. Детерминантный сорт, в принципе, не требует пасынкования. Мы только оборвали вот нижние пасынки, которые идут из земли, и, конечно, обрываем нижние листочки", - рассказала Подлесняк о сорте "Загадка".
Рядом активно плодоносят кусты "Катюши" и "Саньки" - их авторка канала уже вторую неделю собирает с грядки. Второй сорт она рекомендует отдельно из-за плотности плода, которая делает его удобным для домашних заготовок.
"Как раз хороши для консервирования, смотрите, помидоры "Санька". И хорошая плодоносность", - отметила блогер.
Почему стоит высаживать сорта томатов с длительным плодоношением
Сорт "Красная жемчужина", по словам огородницы, отличается тем, что продолжает формировать новые кисти вплоть до поздней осени, поэтому урожай с этого куста растянут во времени.
"Помидоры хорошо вяжутся, и, что главное, они формируют и формируют кисти до поздней осени", - подчеркнула авторка канала.
Отдельно она предостерегла от путаницы между похожими по названию сортами - "Красная жемчужина" и "Розовая жемчужина", которые отличаются и цветом, и размером. Сорт "Розовая жемчужина", а также "Батяня" и "Кемеровец" дают значительно более крупные розовые плоды.
Смотрите видео о том, какие помидоры начинают созревать в июле:
Какие сладкие и ранние сорта помидоров созревают первыми
Среди раннеспелых сортов, которые уже недели плодоносят, огородница выделила "Ренет" - куст с обильной урожайностью и особенно сладким вкусом плодов.
"Обычно, друзья, [следующими] созревают всегда помидоры "Ренет". Посмотрите, какая у них урожайность. Мы очень любим помидоры "Ренет". И эти помидоры такие, ну, очень вкусные, словно посыпанные сахаром", - поделилась Подлесняк.
Ранними считаются и сорта "Чупа-чупс" и "Гурман Полосатый" - с обоих кустов уже полностью собрана нижняя кисть плодов. Первый сорт автор канала описывает как особенно сладкий и сочный.
"Мы уже нижнюю кисть, вот эту, полностью сорвали. Они самые ранние, эти помидоры "Чупа-чупс", - рассказала блогерша.
Второй сорт отличается обильной кистью - на одном побеге сразу формируется несколько плодов одинакового размера.
"В кисти восемь помидоров. Вот видите, какие кисти. И помидоры крупные. Хорошая плодоносность", - отметила огородница.
Какие томаты-гномы и нетипичные сорта дают лучший урожай
Особое внимание она советует обратить на популярную серию гномов. По её словам, кусты сортов "Гном Красное сердце" и "Гном Золотое сердце" буквально усыпаны плодами, которые к середине июля уже полностью созрели и обладают невероятно сладким вкусом.
Также стабильно высокую урожайность и нетипичную форму плодов демонстрируют сорта "Сливка с клювиком", "Сливка Обжора", "Юта", "Перечный полосатый" и проверенные временем "Банановые ноги".
Когда созревают высокорослые и салатные сорта помидоров
Параллельно с низкорослыми кустами на участке впервые выращивают высокорослые сорта - "Мечта Людмилы", "Дыня мед", "Ананасовый сержант" и "Апельсин". По словам автора канала, эти плоды приобретают полный вкус только после окончательного созревания на кусте.
Среди сортов с золотистой окраской особо выделяются "Золото и линия" и "Золотой Кенигсберг" - их выращивают не впервые и уже хорошо знают их вкусовые качества.
"Это действительно золото. Мы в прошлом году выращивали их. Они очень вкусные и очень красивые, как настоящее золото", - рассказала Пидлисняк.
Крупноплодные "Гарвардский сквер", "Жёлтый с озера Бред", "Манго Джанго" и "Старинное сердце Пианфей" отличаются мясистой мякотью и весомыми кистями. Зато часть высокорослых кустов - "Блаженство Софии", "Огненная комета Софии" и "Розовый тигр" - только начинают набирать цвет. Они созреют чуть позже первых низкорослых сортов.
Какие гибриды томатов и черри наиболее устойчивы к болезням и урожайны
Помимо классических сортов, отличные результаты показывают и гибриды. Например, томат "Зульфия" к середине июля уже сформировал пять полноценных кистей, плоды начали приобретать сортовую окраску, а само растение продолжает активно цвести.
Также стабильно созревает гибрид "Бенни Гара". Отдельно автор канала отметила и массовое созревание разноцветных и сладких помидоров черри.
Всего в первом блоке обзора Надежда показала 24 сорта низкорослых помидоров, а каждое следующее видео будет посвящено новым кустам с участка.
"Друзья, у нас 24 сорта низкорослых помидоров, так что я буду знакомить вас с ними по очереди, чтобы видео не получались слишком длинными", - подытожила автор канала.
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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок"
Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.
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