Самые урожайные, сладкие и мясистые: названы лучшие сорта помидоров

Городница продемонстрировала 24 сорта, которые уже дают урожай, и назвала лучшие из них для консервирования и засолки.

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Какие помидоры посадить на огороде - лучшие сорта для обильного урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какие низкорослые помидоры самые урожайные

Какие высокорослые помидоры самые сладкие

Какие сорта помидоров подходят для консервирования

Середина июля стала временем массового созревания ранних помидоров на приусадебных участках. Огородница Надежда Пидлесняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", показала 24 сорта, которые уже активно плодоносят или вот-вот начнут давать урожай.

Главред выяснил, какие сорта ранних помидоров являются лучшими.

видео дня

Какие низкорослые сорта помидоров лучше всего подходят для консервирования

В прошлом сезоне один из сортов вызвал споры среди подписчиц из-за размера плодов. Автор канала решила расставить точки над "i" и показать кусты вживую.

"Друзья, как раз хорошие помидоры, вот смотрите, такие, что помещаются в баночку. Детерминантный сорт, в принципе, не требует пасынкования. Мы только оборвали вот нижние пасынки, которые идут из земли, и, конечно, обрываем нижние листочки", - рассказала Подлесняк о сорте "Загадка".

Рядом активно плодоносят кусты "Катюши" и "Саньки" - их авторка канала уже вторую неделю собирает с грядки. Второй сорт она рекомендует отдельно из-за плотности плода, которая делает его удобным для домашних заготовок.

"Как раз хороши для консервирования, смотрите, помидоры "Санька". И хорошая плодоносность", - отметила блогер.

Почему стоит высаживать сорта томатов с длительным плодоношением

Сорт "Красная жемчужина", по словам огородницы, отличается тем, что продолжает формировать новые кисти вплоть до поздней осени, поэтому урожай с этого куста растянут во времени.

"Помидоры хорошо вяжутся, и, что главное, они формируют и формируют кисти до поздней осени", - подчеркнула авторка канала.

Отдельно она предостерегла от путаницы между похожими по названию сортами - "Красная жемчужина" и "Розовая жемчужина", которые отличаются и цветом, и размером. Сорт "Розовая жемчужина", а также "Батяня" и "Кемеровец" дают значительно более крупные розовые плоды.

Смотрите видео о том, какие помидоры начинают созревать в июле:

Какие сладкие и ранние сорта помидоров созревают первыми

Среди раннеспелых сортов, которые уже недели плодоносят, огородница выделила "Ренет" - куст с обильной урожайностью и особенно сладким вкусом плодов.

"Обычно, друзья, [следующими] созревают всегда помидоры "Ренет". Посмотрите, какая у них урожайность. Мы очень любим помидоры "Ренет". И эти помидоры такие, ну, очень вкусные, словно посыпанные сахаром", - поделилась Подлесняк.

Ранними считаются и сорта "Чупа-чупс" и "Гурман Полосатый" - с обоих кустов уже полностью собрана нижняя кисть плодов. Первый сорт автор канала описывает как особенно сладкий и сочный.

"Мы уже нижнюю кисть, вот эту, полностью сорвали. Они самые ранние, эти помидоры "Чупа-чупс", - рассказала блогерша.

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Второй сорт отличается обильной кистью - на одном побеге сразу формируется несколько плодов одинакового размера.

"В кисти восемь помидоров. Вот видите, какие кисти. И помидоры крупные. Хорошая плодоносность", - отметила огородница.

Какие томаты-гномы и нетипичные сорта дают лучший урожай

Особое внимание она советует обратить на популярную серию гномов. По её словам, кусты сортов "Гном Красное сердце" и "Гном Золотое сердце" буквально усыпаны плодами, которые к середине июля уже полностью созрели и обладают невероятно сладким вкусом.

Также стабильно высокую урожайность и нетипичную форму плодов демонстрируют сорта "Сливка с клювиком", "Сливка Обжора", "Юта", "Перечный полосатый" и проверенные временем "Банановые ноги".

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Когда созревают высокорослые и салатные сорта помидоров

Параллельно с низкорослыми кустами на участке впервые выращивают высокорослые сорта - "Мечта Людмилы", "Дыня мед", "Ананасовый сержант" и "Апельсин". По словам автора канала, эти плоды приобретают полный вкус только после окончательного созревания на кусте.

Среди сортов с золотистой окраской особо выделяются "Золото и линия" и "Золотой Кенигсберг" - их выращивают не впервые и уже хорошо знают их вкусовые качества.

"Это действительно золото. Мы в прошлом году выращивали их. Они очень вкусные и очень красивые, как настоящее золото", - рассказала Пидлисняк.

Крупноплодные "Гарвардский сквер", "Жёлтый с озера Бред", "Манго Джанго" и "Старинное сердце Пианфей" отличаются мясистой мякотью и весомыми кистями. Зато часть высокорослых кустов - "Блаженство Софии", "Огненная комета Софии" и "Розовый тигр" - только начинают набирать цвет. Они созреют чуть позже первых низкорослых сортов.

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Какие гибриды томатов и черри наиболее устойчивы к болезням и урожайны

Помимо классических сортов, отличные результаты показывают и гибриды. Например, томат "Зульфия" к середине июля уже сформировал пять полноценных кистей, плоды начали приобретать сортовую окраску, а само растение продолжает активно цвести.

Также стабильно созревает гибрид "Бенни Гара". Отдельно автор канала отметила и массовое созревание разноцветных и сладких помидоров черри.

Всего в первом блоке обзора Надежда показала 24 сорта низкорослых помидоров, а каждое следующее видео будет посвящено новым кустам с участка.

"Друзья, у нас 24 сорта низкорослых помидоров, так что я буду знакомить вас с ними по очереди, чтобы видео не получались слишком длинными", - подытожила автор канала.

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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