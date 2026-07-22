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Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Инна Ковенько
22 июля 2026, 17:26
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Оккупационные войска продвинулись на двух направлениях фронта.
Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте
Оккупанты продвинулись на Донетчине и Запорожье / Коллаж: главный редактор, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении
  • Также враг добивается успехов на Гуляйпольском направлении

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в среду, 22 июля.

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Где зафиксировано продвижение врага

По информации аналитиков, на Гуляйпольском направлении российские войска продвинулись вблизи населенного пункта "Железнодорожный" в Пологовском районе Запорожской области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи поселка Железнодорожный", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Заповедное (бывшая Никаноровка) Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Котлиного, Удачного и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Светлое, Шевченко, Сергеевка.

Кроме того, на Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в сторону Воздвижевки, Доброполья, Староукраинки, Горкого, Цветкового и Чаривного.

В Генштабе добавляют, что в целом с начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как ранее писал Главред, Россия хвастается взятием Константиновки в Донецкой области, однако подтвержденных успехов оккупанты там не достигли - несмотря на непрерывные штурмы города и окрестностей 19 и 20 июля, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Напомним, что за прошедшую неделю украинские войска, вероятно, восстановили контроль как минимум над 21 кв. км территории, ранее занимаемой российскими войсками. За неделю площадь территорий под контролем РФ сократилась на 43,4 кв. км на юге Украины.

Кроме того, на Запорожском направлении бойцы РДК очистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.

Читайте больше новостей:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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