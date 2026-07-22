Лук не сгниет и сохранится до весны: когда и как правильно его собирать в 2026 году

Городница рассказала, как определить, что лук созрел, и избежать гниения при хранении.

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Когда и как выкапывать лук для длительного хранения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда выкапывать лук с грядки

Как понять, что лук созрел

Как правильно сушить лук после сбора

Определение точного времени для сбора лука - один из важнейших этапов, от которого напрямую зависит, пролежит ли урожай до самой весны. Ориентироваться только на календарь не стоит, ведь главные подсказки дает само растение: когда его шейка размягчается, а шелуха приобретает характерную для сорта окраску, можно начинать сбор. Огородница Надежда Пидлисняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", на собственном опыте показала, как правильно определить готовность лука и собрать урожай без потерь.

Главред выяснил, когда выкапывать лук.

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Около двух недель назад примерно 60% перьев на грядке полегло. По словам огородницы, это сигнал о том, что все питательные вещества из корней и листьев уже перешли в саму головку, и она достигла своего сортового размера.

Как понять, что лук уже можно выкапывать

Определение готовности основывается на нескольких внешних признаках, которые огородница проверяет лично перед тем, как приступить к работе.

"У лука должна быть такая мягкая шейка. И лук должен приобрести цвет, характерный для своего сорта", - отметила Подлесняк.

Сколько времени лук может оставаться в земле после полегания перьев

Задержка со сбором имеет четкие временные рамки: растение не может долго оставаться в таком состоянии без последствий для дальнейшего хранения.

"Максимум лук в таком состоянии можно держать до трех недель. А потом, если его не выкопать, он снова начнет расти", - предупредила огородница.

По её словам, для выкопки стоит выбирать сухой день, а урожай этого года она оценивает как хороший, несмотря на дожди последнего времени.

Как правильно выкапывать лук, чтобы он не гнил

Технология сбора зависит от того, насколько легко луковица выходит из почвы: ошибка на этом этапе сразу сказывается на ее дальнейшей судьбе.

"Если вы будете вырывать лук силой, то можете повредить его донцо. И тогда он начнет гнить", - подчеркнула Подлесняк.

Тот лук, который не вырывается легко, она советует доставать вилами, а не тянуть силой. Пересохший лук, по её наблюдениям, тоже стоит осторожно подкапывать, иначе перо обрывается и головку трудно найти в земле.

Как правильно сушить и обрезать лук после выкопки

После выкопки собранный урожай раскладывают для просушки на открытой проветриваемой площадке, чтобы его обдувал ветер.

"Мы не будем его обрезать. У нас есть такой навес, где он хорошо проветривается. В шалаше мы складываем его вместе с этой зеленой ботвой", - рассказала автор канала.

Зеленая ботва остается с луком еще как минимум неделю - пока не пожелтеет и не отдаст луковице остатки питательных веществ. Только после полного высыхания огородница обрезает перо, оставляя стебель длиной 4–5 см, а затем и корешки - до 1–1,5 см.

Смотрите видео о том, когда выкапывать лук по лунному календарю:

Какой лук хранится дольше: крупный или мелкий

Размер луковицы также влияет на срок её хранения, поэтому перед укладкой на хранение урожай стоит сортировать по величине.

"Самый крупный лук мы должны отобрать и употреблять в первую очередь, потому что он хранится меньше, чем более мелкий. А мелкий лук будет храниться дольше", - пояснила Подлесняк.

Среди выращиваемых сортов - озимые "Райдер" и "Шекспир", а также "Штутгартер", "Трой" и "Кущевка". Отдельно огородница выделяет салатный сорт "Ред Барон", который ценит за яркий цвет и вкус, но у него есть существенный недостаток при хранении.

"Ред Барон долго не хранится. Нужно начинать употреблять именно этот лук", - уточнила она.

Что делать, чтобы лук не пошел в стрелки / Инфографика: Главред

Когда выкапывать лук по лунному календарю

На качество будущего хранения, по словам огородницы, влияет и фаза луны, в которую проводится уборка.

"На убывающую луну, конечно, лучше всего выбирать и чеснок, и лук. Такой лук будет очень хорошо храниться и будет иметь превосходный вкус", - убеждена Подлесняк.

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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