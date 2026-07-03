Лук пролежит до весны: когда и как собирать урожай лука в 2026 году

Лук будет хорошо храниться зимой только при условии, что его выкопали в нужное время и должным образом подготовили к хранению.

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Когда и как собирать урожай лука в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как понять, что лук созрел

Как правильно выкапывать лук

Как правильно хранить лук

Правильный момент сбора лука определяет, сохранится ли он свежим и крепким вплоть до весны. Даже небольшая ошибка может привести к тому, что головки начнут портиться уже через несколько недель.

Главред расскажет, когда собирать лук летом 2026 года и как сделать это правильно.

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Как понять, что лук созрел

Лук сам сигнализирует, когда готов к выкопке, пишет "На пенсии". Рекомендуем обратить внимание на листья: они должны лечь на землю и постепенно подсыхать. Кроме того, наружные чешуйки должны быть сухими и приобрести желто-коричневый оттенок.

Если сезон подходит к концу, а растения ещё не демонстрируют этих признаков, можно немного ускорить процесс:

прижать листья к земле;

прекратить полив;

накрыть грядку пленкой во время дождей;

отгрести землю от луковиц или слегка расшатать корни.

Как правильно выкапывать лук

Собирать урожай лучше всего в сухую солнечную погоду. Извлекайте луковицы по одной, чтобы не повредить их или стебли. Если почва плотная, рекомендуем подкопать растение, но не использовать острые предметы и не ударять головки друг о друга. Почву следует отряхивать руками.

После сбора лук оставляют на грядке для первичного подсыхания. Это поможет легче отделить почву и подсушить возможные повреждения. Далее его раскладывают в один слой на картоне или мешковине и сушат 15–20 дней вместе с перьями, периодически переворачивая.

Когда лук готов к хранению

Овощ считается пригодным для закладки на зиму, если чешуйки стали плотными и сухими, шейка полностью высохла, а перья увяли. Луковицы должны быть твёрдыми и ровными. Обрезать корни и перья можно только после полного высыхания, иначе срезы станут местом проникновения грибков и бактерий.

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Как правильно хранить лук

Лучше всего лук хранится в овощных сетках, которые обеспечивают вентиляцию. Важно, чтобы помещение было сухим и прохладным. Также подойдут тканевые мешки, плетеные корзины или картонные коробки, но слой лука не должен превышать 30 сантиметров.

Смотрите видео о том, когда и как хранить урожай лука, чтобы он долго сохранялся:

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