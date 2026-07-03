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Урожай томатов вырастет в три раза: безумный лайфхак с зубной щеткой

Анна Ярославская
3 июля 2026, 11:53
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С помощью легкой вибрации можно удвоить количество плодов на помидорных кустах.
Как сделать искусственное опыление
Как сделать искусственное опыление с помощью зубной щетки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как обычная электрическая щетка помогает увеличить урожай томатов
  • Почему насекомые-опылители не гарантируют появление завязей
  • Какой простой ручной способ спасет цветки от засыхания и осыпания

Помидоры - очень популярная культура для выращивания, и это неудивительно. Томаты неприхотливы, прекрасно себя чувствуют даже на небольших участках и при правильном уходе способны радовать щедрым урожаем. Правда, иногда растениям все же требуется небольшая помощь, чтобы завязалось как можно больше плодов.

Издание Woman&Home поделилось необычным лайфхаком для получения богатого урожая,. Этот прием стремительно набирает популярность в сети и призван помочь пыльце попасть туда, куда нужно, чтобы на месте желтых цветков появились сочные плоды. Все, что вам понадобится, - это электрическая зубная щетка.

видео дня

Садоводы утверждают, что обычная электрическая зубная щетка способна заметно увеличить урожай томатов.

"Оказывается, существует такой садовый лайфхак: используйте электрическую зубную щетку для опыления томатов - и урожай может увеличиться в два-три раза", - пишет втор блога @thekwendyhome Венди в Instagram.

"Достаточно аккуратно приложить работающую щетку (в моем случае это электрическая щетка для уборки) к цветкам. Легкая вибрация помогает высвободить пыльцу, благодаря чему цветки быстрее превращаются в плоды", - объяснила она.

Смотрите видео - Как опылять помидоры при помощи зубной щетки:

Этот совет пригодится как тем, кто только начинает осваивать огородничество, так и опытным дачникам, которые всегда ищут способы собрать еще больше плодов с каждого куста.

Дело в том, что даже если в саду растет множество растений, привлекающих пчел, бабочек и других насекомых-опылителей, это вовсе не гарантирует, что каждый цветок томата будет опылен естественным путем.

Если же помочь растению вручную, вероятность образования завязей значительно возрастает, а риск того, что цветки просто засохнут и опадут, становится гораздо ниже.

Хотя Венди использует электрическую щетку для уборки, а многие садоводы предпочитают обычную электрическую зубную щетку, сам принцип ручного опыления давно известен огородникам.

Если у вас нет электрической зубной щетки, то можно обойтись и без гаджетов. Добиться похожего результата можно и вручную, хотя такой способ считается менее эффективным.

Садовод Кэтрин, которая ведет блог @catherine.gardens, советует просто слегка постукивать по цветочным кистям томатов.

"Постучите по цветкам томатов! Эти растения самоопыляются, а легкое встряхивание помогает пыльце лучше распределиться, что способствует образованию большего количества плодов", - рассказала она.

Смотрите видео - Как опылять помидоры вручную:

К слову, иногда бывает так, что куст кабачка или огурца хорошо растет, и на нем уже даже появились цветы. По идее, скоро появятся и плоды. Однако так бывает не всегда. Главред разобрался, почему кабачки и огурцы цветут, но не дают плодов. Детальнее читайте в материале: Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай.

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О ресурсе: Woman&Home

Woman&Home - это одно из старейших и самых известных и авторитетных британских lifestyle-изданий для женщин.

Журнал был основан в Великобритании еще в 1926 году.

С 2020 года бренд принадлежит крупному медиахолдингу Future PLC (издает также TechRadar, Marie Claire UK, Homes & Gardens).

Существует как в виде ежемесячного печатного глянцевого журнала, так и в виде масштабного онлайн-портала с миллионной аудиторией по всему миру.

Основная аудитория издания - женщины в возрасте 40 лет и старше. Woman&Home позиционирует себя как "надежный друг и советник" для зрелых, уверенных в себе и финансово независимых женщин. В статьях часто поднимаются темы перезапуска карьеры в зрелом возрасте, сохранения баланса, ухода за собой и здоровья.

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Издание является членом IPSO (Independent Press Standards Organisation), что обязывает его соблюдать строгие стандарты профессиональной британской журналистики.

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