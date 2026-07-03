Урожай томатов вырастет в три раза: безумный лайфхак с зубной щеткой

Вы узнаете:
- Как обычная электрическая щетка помогает увеличить урожай томатов
- Почему насекомые-опылители не гарантируют появление завязей
- Какой простой ручной способ спасет цветки от засыхания и осыпания
Помидоры - очень популярная культура для выращивания, и это неудивительно. Томаты неприхотливы, прекрасно себя чувствуют даже на небольших участках и при правильном уходе способны радовать щедрым урожаем. Правда, иногда растениям все же требуется небольшая помощь, чтобы завязалось как можно больше плодов.
Издание Woman&Home поделилось необычным лайфхаком для получения богатого урожая,. Этот прием стремительно набирает популярность в сети и призван помочь пыльце попасть туда, куда нужно, чтобы на месте желтых цветков появились сочные плоды. Все, что вам понадобится, - это электрическая зубная щетка.
Садоводы утверждают, что обычная электрическая зубная щетка способна заметно увеличить урожай томатов.
"Оказывается, существует такой садовый лайфхак: используйте электрическую зубную щетку для опыления томатов - и урожай может увеличиться в два-три раза", - пишет втор блога @thekwendyhome Венди в Instagram.
"Достаточно аккуратно приложить работающую щетку (в моем случае это электрическая щетка для уборки) к цветкам. Легкая вибрация помогает высвободить пыльцу, благодаря чему цветки быстрее превращаются в плоды", - объяснила она.
Смотрите видео - Как опылять помидоры при помощи зубной щетки:
Этот совет пригодится как тем, кто только начинает осваивать огородничество, так и опытным дачникам, которые всегда ищут способы собрать еще больше плодов с каждого куста.
Дело в том, что даже если в саду растет множество растений, привлекающих пчел, бабочек и других насекомых-опылителей, это вовсе не гарантирует, что каждый цветок томата будет опылен естественным путем.
Если же помочь растению вручную, вероятность образования завязей значительно возрастает, а риск того, что цветки просто засохнут и опадут, становится гораздо ниже.
Хотя Венди использует электрическую щетку для уборки, а многие садоводы предпочитают обычную электрическую зубную щетку, сам принцип ручного опыления давно известен огородникам.
Если у вас нет электрической зубной щетки, то можно обойтись и без гаджетов. Добиться похожего результата можно и вручную, хотя такой способ считается менее эффективным.
Садовод Кэтрин, которая ведет блог @catherine.gardens, советует просто слегка постукивать по цветочным кистям томатов.
"Постучите по цветкам томатов! Эти растения самоопыляются, а легкое встряхивание помогает пыльце лучше распределиться, что способствует образованию большего количества плодов", - рассказала она.
Смотрите видео - Как опылять помидоры вручную:
К слову, иногда бывает так, что куст кабачка или огурца хорошо растет, и на нем уже даже появились цветы. По идее, скоро появятся и плоды. Однако так бывает не всегда. Главред разобрался, почему кабачки и огурцы цветут, но не дают плодов. Детальнее читайте в материале: Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай.
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