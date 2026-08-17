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Евро рванул вверх, доллар дешевеет: новый курс валют на 18 августа

Мария Николишин
17 августа 2026, 15:58
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Гривня резко ослабила свои позиции по отношению к евро и злотому.
Евро рванул вверх, доллар дешевеет: новый курс валют на 18 августа
Официальный курс валют в Украине на 18 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют во вторник
  • Какая валюта подорожала больше всего

На вторник, 18 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, сразу две иностранные валюты - евро и злотый - подорожали. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,69 грн/долл., что всего на 1 копейку меньше, чем в понедельник (44,70 грн/долл.).

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 18 августа установлен на уровне 51,80 грн/евро. Важно отметить, что 17 августа курс этой валюты составлял 51,70 грн/евро. Таким образом, евро подорожал сразу на 10 копеек.

Курс злотого

Польский злотый последовал за евро и также подорожал. Курс этой валюты установлен на уровне 12,02 грн/злотый, что на 2 копейки больше, чем в понедельник (12,00 грн/злотый).

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Может ли вырасти курс валют в конце августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце лета могут усилиться опасения относительно сложной зимы, проблем в энергетике, подорожания товаров и ослабления гривни.

"В условиях войны это может подтолкнуть часть украинцев к покупке валюты в качестве защиты от неопределенности", - отметил он.

По его словам, в случае резкого роста спроса банки и обменные пункты могут повышать курс продажи и расширять спред до 1–1,3 грн.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявлял, что отметка в 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в августе валютный рынок, скорее всего, продолжит июльские тенденции. Предпосылок для неконтролируемых колебаний курса пока нет.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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