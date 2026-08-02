Покупать или продавать: доллар резко рванул вверх, что будет с курсом до осени

Подготовка к осенне-зимнему периоду станет одним из главных факторов, влияющих на курс доллара.

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доллар резко рванул вверх, что будет с курсом до осени / Фото: Главред

Читайте в материале:

Как изменился курс доллара с начала 2026 года

Что будет влиять на гривну в августе

Стоит ли сейчас покупать валюту

Курс доллара в Украине с начала 2026 года постепенно растет, однако валютный рынок пока остается контролируемым. За первые семь месяцев официальный курс поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривни за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.

Эксперты считают, что в августе резкого обвала гривны ожидать не стоит. Национальный банк располагает достаточными резервами и продолжает сглаживать колебания с помощью валютных интервенций. Однако на курс будут влиять ситуация на топливном рынке, импорт энергоресурсов, международная финансовая помощь и развитие войны.

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Как изменился курс доллара с начала 2026 года

В январе официальный курс доллара стартовал с отметки около 42,35 гривни. К концу месяца гривна ослабла примерно на 2,5%, а американская валюта закрепилась возле уровня 42,95 гривни.

В феврале рынок временно стабилизировался. В начале месяца курс опускался приблизительно до 42,65 гривни за доллар, что стало одним из наиболее низких показателей за предыдущие полгода.

В марте доллар преимущественно находился в диапазоне от 42,80 до 43,80 гривни. Эксперты не фиксировали факторов, которые могли бы вызвать резкие или неконтролируемые изменения курса.

В апреле гривна продолжила постепенно ослабевать, а средний курс закрепился возле верхней границы мартовского диапазона.

Более заметное подорожание валюты произошло в мае. Официальный курс достиг 44,30 гривни за доллар и обновил исторический максимум. За месяц американская валюта прибавила около 31 копейки.

В июне Национальный банк удерживал рынок возле новых уровней. Курс преимущественно находился в пределах 44,30–44,40 гривни, а ситуативные всплески спроса компенсировались валютными интервенциями регулятора.

В июле началась новая волна контролируемого ослабления гривны. Доллар преодолел отметку 44,50 гривни и к концу месяца приблизился к 44,88 гривни.

Какой будет цена доллара в августе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в августе курс доллара будет находиться в диапазоне 44,50–45,50 гривни.

Евро, по его оценке, может торговаться в пределах 51–52,50 гривни.

При таком сценарии 100 долларов будут стоить от 4450 до 4550 гривен, а за 1000 долларов придется заплатить от 44 500 до 45 500 гривен.

Стоимость 100 евро может составить 5100–5250 гривен. Соответственно, 1000 евро будут стоить приблизительно от 51 000 до 52 500 гривен.

Эксперты подчеркивают, что это ориентировочные диапазоны. Реальные показатели будут зависеть от поведения мировых рынков, интенсивности импорта и ситуации с внешним финансированием Украины.

Будет ли резкий рост доллара

Вице-президент Ассоциации украинских банков и глава правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в августе валютный рынок, вероятнее всего, продолжит июльские тенденции.

По его мнению, предпосылок для неконтролируемых курсовых колебаний пока нет. Резкое подорожание доллара возможно только в случае серьезного ухудшения экономической или военной ситуации либо возникновения внешнего шока.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Одним из таких рисков может стать стремительное повышение мировых цен на нефть и нефтепродукты из-за эскалации войны на Ближнем Востоке.

Более дорогое топливо означает увеличение расходов украинских импортеров. Для закупки нефти, бензина, дизельного топлива и других энергоресурсов бизнесу понадобится больше иностранной валюты, что может усилить давление на гривну.

Почему НБУ пока способен удерживать курс

Главным фактором стабильности остается политика Национального банка. Регулятор использует режим управляемой гибкости, позволяя курсу постепенно меняться, но одновременно предотвращая резкие скачки.

Для этого НБУ регулярно продает валюту на межбанковском рынке, компенсируя разрыв между спросом и предложением.

Существенным запасом прочности являются международные резервы Украины. По состоянию на 1 июля они достигли 51,3 млрд долларов, увеличившись за месяц на 12,1%.

Такого объема достаточно для финансирования примерно 5,2 месяца будущего импорта.

Высокий уровень резервов позволяет Национальному банку реагировать на всплески спроса, поддерживать валютный рынок и снижать влияние панических настроений среди населения и бизнеса.

Международная помощь поддерживает гривну

Важным фактором стабильности остаются поступления от международных партнеров.

В июне на правительственные счета поступило около 11,3 млрд долларов. В эту сумму вошли 6,8 млрд долларов от Европейского Союза и около 4,5 млрд долларов, полученных через механизмы Всемирного банка.

В частности, Украина получила первый транш прямой бюджетной поддержки ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Его размер составил 3,2 млрд евро, или приблизительно 3,7 млрд долларов.

Еще около 4,4 млрд долларов поступило на финансирование оборонных потребностей.

Таким образом, общий объем международных поступлений в июне оценивается приблизительно в 15,7 млрд долларов.

При ежемесячной потребности государственного бюджета во внешнем финансировании на уровне около 4 млрд долларов такие поступления создают значительный финансовый резерв и снижают риск дефицита валюты.

Как инфляция влияет на курс доллара

Дополнительным положительным фактором для гривны стало замедление инфляции.

В июне потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с маем. Годовая инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2%.

Снижение цен на некоторые продукты связано с появлением нового урожая и расширением предложения сельскохозяйственной продукции.

Более низкая инфляция уменьшает давление на покупательную способность гривны и позволяет Национальному банку проводить более предсказуемую валютную политику.

Однако сезонный эффект может оказаться временным. Осенью расходы бизнеса и государства традиционно увеличиваются, поэтому давление на валютный рынок может снова усилиться.

Почему осенью спрос на валюту может вырасти

Подготовка к осенне-зимнему периоду станет одним из главных факторов, влияющих на курс доллара.

Украинским компаниям потребуется иностранная валюта для закупки газа, топлива, оборудования, генераторов, комплектующих и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры.

Чем больше объем импорта, тем выше спрос на доллары и евро.

Дополнительное давление может возникнуть из-за повреждений энергетических объектов, необходимости срочных закупок оборудования и роста мировых цен на энергоресурсы.

Поэтому даже при отсутствии резкого валютного кризиса курс может продолжить постепенно двигаться вверх.

Как война влияет на валютный рынок

Ситуация на фронте и интенсивность российских атак остаются важными психологическими факторами.

После массированных обстрелов, ухудшения ситуации с энергетикой или появления тревожных политических новостей граждане и бизнес могут активнее покупать валюту.

Даже краткосрочный всплеск спроса способен привести к росту наличного курса в обменниках.

Однако при достаточном объеме резервов НБУ может компенсировать такие колебания на межбанковском рынке и предотвратить длительную панику.

Эксперты отмечают, что военные риски полностью исключить невозможно, поэтому прогноз курса доллара всегда зависит от развития событий на фронте и стабильности критической инфраструктуры.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Специалисты не ожидают в августе ни резкого обвала гривны, ни существенного укрепления национальной валюты.

Наиболее вероятным сценарием остается постепенное движение курса в пределах прогнозируемого коридора.

Покупка валюты может быть оправдана для людей, которые формируют долгосрочные сбережения или планируют расходы в долларах и евро. При этом эксперты не советуют покупать валюту на все имеющиеся средства или реагировать на кратковременные скачки курса.

Более осторожной стратегией может быть постепенная покупка небольшими суммами. Такой подход позволяет снизить риск приобретения валюты на локальном максимуме.

Что будет с курсом доллара до конца 2026 года

Ключевыми условиями валютной стабильности до конца года останутся продолжение международной финансовой поддержки, достаточный уровень резервов и способность Национального банка проводить интервенции.

Если помощь от партнеров будет поступать без задержек, а мировые цены на нефть не покажут резкого роста, гривна, вероятнее всего, продолжит ослабевать контролируемыми темпами.

При этом подготовка к отопительному сезону, расходы на импорт и потребности оборонного бюджета могут постепенно подталкивать курс вверх.

Таким образом, август вряд ли станет месяцем резкого валютного перелома. Однако полного спокойствия на рынке также ожидать не стоит. Наиболее вероятным остается диапазон 44,50–45,50 гривни за доллар при возможности краткосрочных отклонений под влиянием военных, энергетических и внешнеэкономических факторов.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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