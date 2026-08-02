Как сделать разрыхлитель для теста дома - нужно всего четыре ингредиента

Рецепт домашнего разрыхлителя для теста.

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Крутой кулинарный лайфхак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Какие ингредиенты нужны для разрыхлителя для теста

Как правильно приготовить домашний разрыхлитель

Разрыхлитель для теста - один из самых популярных ингредиентов для приготовления домашней выпечки. Однако далеко не все знают, что его можно сделать самостоятельно буквально за несколько секунд из продуктов, которые часто уже есть на кухне.

Главред узнал , что украинская блогерша Анна Скиба поделилась простым рецептом домашнего разрыхлителя в TikTok.

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Как приготовить разрыхлитель для теста дома

Для приготовления домашнего разрыхлителя понадобятся всего четыре простых ингредиента. Важно соблюдать указанные пропорции, чтобы получить готовую смесь. Для разрыхлителя нужно взять:

3 чайные ложки муки

1 чайную ложку кукурузного крахмала

1 чайную ложку пищевой соды

½ чайной ложки лимонной кислоты

"Беру пустую емкость, добавляю в нее 3 чайные ложки обычной муки, чайную ложку кукурузного крахмала, сюда же чайную ложку обычной пищевой соды и полчайной ложки лимонной кислоты. Вот и готово, разрыхлитель готов", - говорит блогерша.

Смотрите видео о том, как сделать разрыхлитель для теста:

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О персоне: Анна Скиба Анна Скиба - украинская блогерша, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.

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