Вкуснее, чем в кафе: быстрый рецепт теста для пиццы с необычным ингредиентом

Пицца - любимое блюдо многих взрослых и детей. Но для того, чтобы приготовить классическую пиццу дома, обычно приходится тратить немало времени на приготовление теста.
Однако Главред узнал, что украинская блогерша Кристина в TikTok поделилась рецептом теста для пиццы из творога, на приготовление которого уходит всего несколько минут.
Творожное тесто для пиццы - рецепт
Ингредиенты:
- Творог 5% 300 г
- Яйца 2 шт.
- Мука 110–130 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Соль
- Итальянские травы
Творог, яйца, соль и итальянские травы взбиваем блендером. Затем добавляем в творожную массу муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым.
Выкладываем его на силиконизированный пергамент и формируем корж. Кладем начинку по вкусу и отправляем пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Затем посыпаем пиццу сыром и допекаем ещё 5 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Быстро и очень вкусно ?Сырная пицца ? Ингредиенты: • творог 5% - 300 г • яйца - 2 шт. • мука - 110–130 г (зависит от влажности творога) • разрыхлитель - 1 ч. л. • соль • итальянские травы Для начинки - всё, что любите. У меня: колбаса, помидор, лук, твёрдый сыр и любимый кетчуп "Лагідний" от @SchedroUa ? Приготовление: Взбейте блендером творог, яйца, соль и итальянские травы до однородной массы. Добавьте муку и разрыхлитель. Количество муки зависит от влажности творога и размера яиц, поэтому сначала всыпьте 80 г, а затем, при необходимости, добавьте ещё. Тесто должно быть густым. Выложите тесто на силиконизированный пергамент. Если используете обычный, обязательно смажьте его маслом. С помощью влажной ложки сформируйте корж. Смажьте его кетчупом, выложите лук, колбасу и помидоры. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут (ориентируйтесь на особенности своей духовки). Затем посыпьте тёртым сыром и верните в духовку ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится. Приятного аппетита! ? #тиктокукраина#рецепт#пицца♬ оригинальный звук - den_hamelton
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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