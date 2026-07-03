Вкуснее, чем в кафе: быстрый рецепт теста для пиццы с необычным ингредиентом

Рецепт идеального теста для пиццы, которое готовится за считанные минуты.

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Идеальное сырное тесто для пиццы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пицца - любимое блюдо многих взрослых и детей. Но для того, чтобы приготовить классическую пиццу дома, обычно приходится тратить немало времени на приготовление теста.

Однако Главред узнал, что украинская блогерша Кристина в TikTok поделилась рецептом теста для пиццы из творога, на приготовление которого уходит всего несколько минут.

Творожное тесто для пиццы - рецепт

Ингредиенты:

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Творог 5% 300 г

Яйца 2 шт.

Мука 110–130 г

Разрыхлитель 1 ч. л.

Соль

Итальянские травы

Творог, яйца, соль и итальянские травы взбиваем блендером. Затем добавляем в творожную массу муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться густым.

Выкладываем его на силиконизированный пергамент и формируем корж. Кладем начинку по вкусу и отправляем пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Затем посыпаем пиццу сыром и допекаем ещё 5 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Быстро и очень вкусно ?Сырная пицца ? Ингредиенты: • творог 5% - 300 г • яйца - 2 шт. • мука - 110–130 г (зависит от влажности творога) • разрыхлитель - 1 ч. л. • соль • итальянские травы Для начинки - всё, что любите. У меня: колбаса, помидор, лук, твёрдый сыр и любимый кетчуп "Лагідний" от @SchedroUa ? Приготовление: Взбейте блендером творог, яйца, соль и итальянские травы до однородной массы. Добавьте муку и разрыхлитель. Количество муки зависит от влажности творога и размера яиц, поэтому сначала всыпьте 80 г, а затем, при необходимости, добавьте ещё. Тесто должно быть густым. Выложите тесто на силиконизированный пергамент. Если используете обычный, обязательно смажьте его маслом. С помощью влажной ложки сформируйте корж. Смажьте его кетчупом, выложите лук, колбасу и помидоры. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут (ориентируйтесь на особенности своей духовки). Затем посыпьте тёртым сыром и верните в духовку ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится. Приятного аппетита! ? #тиктокукраина #рецепт #пицца ♬ оригинальный звук - den_hamelton

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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