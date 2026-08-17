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Пик геомагнитной бури уже близится: когда ожидать всплеска 18 августа

Марина Иваненко
17 августа 2026, 17:24
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18 августа магнитные бури достигнут пика Kp 4,00. Геомагнитные колебания усилятся утром, а на следующий день ожидается более спокойная обстановка.

О чем

магнитная буря
магнитной буре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

вы узнаете:

видео дня
  • Когда 18 августа ожидается пик геомагнитной активности
  • Почему Kp 4,00 не считается магнитной бурей G1
  • Как сохранить хорошее самочувствие во время активности

Магнитные бури 18–19 августа не должны достичь уровня полноценного геомагнитного шторма. В то же время в утренние часы 18 августа магнитное поле Земли станет заметно более активным. Максимальный прогнозируемый показатель Kp составит 4,00, после чего геомагнитная активность постепенно снизится. Главред расскажет об этом подробнее.

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA (NOAA Space Weather Prediction Center), 18 августа ожидается кратковременное повышение геомагнитной активности. Уже 19 августа обстановка должна стабилизироваться, а значения Kp будут оставаться на спокойном уровне.

Когда ожидается пик геомагнитной активности

Наиболее активным периодом станет утро 18 августа. В это время геомагнитные колебания могут достичь максимального прогнозируемого значения, после чего активность будет постепенно снижаться:

18 августа, 00:00–03:00 - Kp 3,00

18 августа, 03:00–06:00 - Kp 2,67

18 августа, 06:00–09:00 - Kp 4,00, прогнозируемый пик активности

18 августа, 09:00–12:00 - Kp 3,00

18 августа, 12:00–18:00 - Kp 2,67

18 августа, 18:00–00:00 - Kp 1,00–2,00

19 августа, в течение суток - Kp 1,33–2,00

Все данные приведены по киевскому времени (UTC+3).

Важно, что геомагнитная буря категории G1 начинается с уровня Kp 5,00. Поэтому прогнозируемое значение Kp 4,00 означает повышенную геомагнитную активность, но не полноценную магнитную бурю категории G1.

Могут ли магнитные бури влиять на самочувствие

Научные данные о прямом влиянии геомагнитной активности на самочувствие человека остаются неоднозначными. Поэтому головную боль, слабость или другие симптомы не стоит автоматически связывать только с космической погодой.

В то же время в периоды повышенной геомагнитной активности следует придерживаться обычных рекомендаций для поддержания хорошего самочувствия:

  • полноценно высыпаться и не сокращать продолжительность ночного отдыха;
  • пить достаточное количество воды;
  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
  • при необходимости контролировать артериальное давление;
  • принимать назначенные врачом препараты в обычном режиме.
магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Прогноз космической погоды может уточняться, поэтому значения Kp еще могут незначительно измениться.

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Об источнике: NOAA SWPC

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA SWPC) работает круглосуточно и собирает данные с множества наземных телескопов и спутников (включая запущенные аппараты, такие как GOES, DSCOVR и новейшие обсерватории SOLAR-1/SWFO-L1, которые находятся в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем). Специалисты отслеживают три основные угрозы:

  • геомагнитные бури - возникают из-за выбросов корональной массы Солнца, когда облака плазмы долетают до Земли;
  • солнечные радиационные бури - потоки ускоренных протонов, опасные для космонавтов и электроники;
  • радиозатемнения (Radio Blackouts) - рентгеновское излучение от вспышек, мгновенно ионизирующее ионосферу Земли на освещенной стороне.

Космическая погода влияет не на дождь или снег, а на критически важные технологии. Прогнозы SWPC используют:

Энергетические компании. Сильные бури могут наводить геоиндукционные токи в линиях электропередач, что грозит выходом из строя трансформаторов и масштабными отключениями электроэнергии (как это было в Квебеке в 1989 году).

Авиация. Во время радиационных бурь авиакомпании меняют маршруты трансполярных рейсов, чтобы защитить экипаж и пассажиров от радиации и избежать потери КВ-радиосвязи.

Спутниковые операторы и GPS. Солнечная активность раздувает верхние слои атмосферы, увеличивая торможение низкоорбитальных спутников (в 2022 году из-за этого SpaceX сразу потеряла около 40 аппаратов Starlink). Кроме того, бури вызывают сбои в работе точной GPS-навигации.

НАСА. Для обеспечения безопасности астронавтов на Международной космической станции и во время подготовки лунных миссий "Артемида".

Чтобы обычному человеку или бизнесу было проще понять уровень угрозы, в SWPC разработали пятибалльные шкалы, аналогичные шкалам ураганов или землетрясений:

  • G-шкала (Geomagnetic Storms): от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная буря, способная разрушить энергосети);
  • S-шкала (Solar Radiation): от S1 до S5 для оценки радиационной угрозы;
  • R-шкала (Radio Blackouts): от R1 до R5 для оценки уровня блокировки радиосвязи.

SWPC является официальным гражданским источником предупреждений для США и всего мира. При этом центр работает в тесном сотрудничестве со своими военными коллегами - 557-м метеорологическим крылом Военно-воздушных сил США, обеспечивая совместимость данных для защиты как коммерческих, так и оборонных космических систем.

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