Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрыт

Отраженное тепло прогревает ткань снизу, однако для паровых станций и деликатных вещей этот метод противопоказан.

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Лайфхак с фольгой для глажки одежды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно подложить фольгу под чехол гладильной доски

Почему складки разглаживаются быстрее

Глажка - это то, чем мало кто любит заниматься. Однако один простой лайфхак с фольгой может ускорить процесс и сэкономить много времени.

Главред решил разобраться, как можно гладить вещи быстрее.

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Почему на гладильную доску кладут фольгу

Слой обычной пищевой алюминиевой фольги, положенный под чехол гладильной доски, заметно сокращает время работы с утюгом, пишет kerteszkedj.hu.

Тепло от утюга не поглощается подкладкой, а отражается обратно в ткань. Метод, которым годами пользуются опытные хозяйки, требует лишь рулона фольги и нескольких минут на подготовку.

Последовательность действий проста. Чехол снимают, а губчатую или фетровую подкладку под ним оставляют на месте - именно на нее по всей длине укладывают фольгу.

Фольгу разглаживают руками, чтобы не осталось крупных складок: впоследствии они будут проступать на тонких рубашках. После этого чехол надевают обратно и плотно затягивают шнуром.

Первую глажку стоит начинать с более низкого температурного режима, поскольку поверхность будет нагреваться сильнее, чем обычно.

Почему лайфхак с фольгой работает

Эффект объясняется поведением теплового излучения, а не свойствами самого утюга. Гладкое губчатое покрытие доски поглощает большую часть тепла, проходящего через ткань, поэтому нижний слой вещи остается относительно холодным.

Металлизированная поверхность работает наоборот - она отражает значительную часть тепла вверх. Возникает ощущение, будто ткань гладят одновременно с двух сторон, поэтому складки разглаживаются быстрее.

Когда не стоит использовать фольгу

Главное ограничение касается досок с активной поверхностью. Если конструкция всасывает или продувает воздух - а это типично для более дорогих паровых станций, - металлический слой просто перекроет отверстия, поэтому под чехол не стоит класть ничего.

Второе предостережение - интенсивное отпаривание. Конденсату некуда выходить из-под фольги, поэтому после завершения работы доску оставляют разложенной до полного высыхания: иначе появляется затхлый запах, а металлические элементы начинают ржаветь.

Как быстро гладить вещи – видео:

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домохозяек, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгоязычной аудитории.

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