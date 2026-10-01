Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрыт

Мария Николишин
1 октября 2026, 20:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Отраженное тепло прогревает ткань снизу, однако для паровых станций и деликатных вещей этот метод противопоказан.
Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрыт
Лайфхак с фольгой для глажки одежды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно подложить фольгу под чехол гладильной доски
  • Почему складки разглаживаются быстрее

Глажка - это то, чем мало кто любит заниматься. Однако один простой лайфхак с фольгой может ускорить процесс и сэкономить много времени.

Главред решил разобраться, как можно гладить вещи быстрее.

видео дня

Почему на гладильную доску кладут фольгу

Слой обычной пищевой алюминиевой фольги, положенный под чехол гладильной доски, заметно сокращает время работы с утюгом, пишет kerteszkedj.hu.

Тепло от утюга не поглощается подкладкой, а отражается обратно в ткань. Метод, которым годами пользуются опытные хозяйки, требует лишь рулона фольги и нескольких минут на подготовку.

Последовательность действий проста. Чехол снимают, а губчатую или фетровую подкладку под ним оставляют на месте - именно на нее по всей длине укладывают фольгу.

Фольгу разглаживают руками, чтобы не осталось крупных складок: впоследствии они будут проступать на тонких рубашках. После этого чехол надевают обратно и плотно затягивают шнуром.

Первую глажку стоит начинать с более низкого температурного режима, поскольку поверхность будет нагреваться сильнее, чем обычно.

Почему лайфхак с фольгой работает

Эффект объясняется поведением теплового излучения, а не свойствами самого утюга. Гладкое губчатое покрытие доски поглощает большую часть тепла, проходящего через ткань, поэтому нижний слой вещи остается относительно холодным.

Металлизированная поверхность работает наоборот - она отражает значительную часть тепла вверх. Возникает ощущение, будто ткань гладят одновременно с двух сторон, поэтому складки разглаживаются быстрее.

Когда не стоит использовать фольгу

Главное ограничение касается досок с активной поверхностью. Если конструкция всасывает или продувает воздух - а это типично для более дорогих паровых станций, - металлический слой просто перекроет отверстия, поэтому под чехол не стоит класть ничего.

Второе предостережение - интенсивное отпаривание. Конденсату некуда выходить из-под фольги, поэтому после завершения работы доску оставляют разложенной до полного высыхания: иначе появляется затхлый запах, а металлические элементы начинают ржаветь.

Как быстро гладить вещи – видео:

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домохозяек, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгоязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак утюг
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

21:56Война
Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

21:30Война
Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

18:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющей кофе панды за 47 с

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Зачем собирать пластиковые крышки от бутылок — как их повторно использовать

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Октябрь начинается с затяжной магнитной бури: какой силы ожидается шторм

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

Последние новости

21:56

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве — что известно о последствиях

21:40

Последний шанс: король Чарльз придумал неожиданный план для Уильяма и Гарри

21:34

Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жираВидео

21:30

Россия готовит новый массированный удар по Украине — названы сроки атаки и цели

21:09

"Удостовериться, что сдохла": Лолита собралась на тот свет и дала указания родным

"Темно, но тепло и с водой": Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой«Темно, но тепло и с водой»: Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой
21:04

Возобновление переговоров Украины и РФ: СМИ узнали вероятное время и место

20:56

Недель без света не будет, но: названы города, где зимой будет сложнее всего

20:18

Холодильник перестанет обледеневать: поможет простое кухонное средствоВидео

20:04

Почему опытные хозяйки кладут фольгу на гладильную доску: секрет раскрытВидео

Реклама
20:01

Любовный гороскоп на октябрь: Овнам — страсть, Тельцам — испытания

19:59

Сад будет ломиться от плодов: какие деревья выбирают опытные дачникиВидео

19:28

Груши будут храниться всю зиму: что нужно сделать после сбора урожаяВидео

19:23

Зачем класть лавровый лист в кухонные ящики: какую проблему решает трюк

19:12

"Золотая заначка" Путина тает: Новак объяснил, что происходит с резервами РФ

19:10

Сентябрь стал худшим месяцем для российских войск с 2022 года: Коваленко назвал причинумнение

18:54

Украина впервые применила собственную баллистическую ракету: что известно

18:51

"Не мы начали войну": Путин назвал циничную причину нападения на Украину

18:39

Китайский гороскоп на октябрь: Драконам — испытания, Кроликам — удача

18:37

Зачем рис кладут в стиральную машину: опытные хозяйки удивили хитрым трюкомВидео

18:28

ВАКС окончательно утвердил соглашение с Пашинским по делу "топлива Курченко": за решеткой не окажется никто

Реклама
18:20

Целый год не было лета: что произошло с Землёй в загадочном 1816 годуВидео

18:13

"Ваша собака спала на нашей соломе": что на самом деле означает эта фраза

18:11

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

17:39

Распаковки и блог: куда делась "киста" Настя Каменских и ее муж ПотапВидео

17:23

Катапультировался, но не выжил: в воздушном бою погиб пилот "Призрака Киева"

17:20

Гороскоп на октябрь: Овнам — радикальные перемены, Тельцам — финансовый успех

17:00

В Украине ударят заморозки до -3 градусов: объявлено штормовое предупреждение

16:52

РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

16:44

ЛЭП стали новой целью РФ: Харченко раскрыл, чего на самом деле добиваются россияне

16:35

Осень 2026 меняет моду на украшения: стилистка назвала главные тренды

16:31

Зачем люди носят кошачий ус в кошельке: откуда взялась приметка

16:21

Сколько лет просидит убийца Фарион: суд огласил приговор Зинченко

16:08

Как не испортить портативный аккумулятор: основные ошибки при зарядке устройства

16:05

Доллар внезапно полетел вверх, а евро обвалился: курс валют на 2 октября

16:00

"Никто не понял": Никитюк раскрыла, как прятала беременность на 8 месяце

15:32

Действительно ли рис нужно промывать перед варкой: ответ шеф-поваров удивит

15:22

Как правильно стирать пуховики и куртки — что нельзя класть в барабан

15:00

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Овнам - улучшения, Львам - взглянуть страху в глаза

14:56

В Киеве скорректировали систему реагирования на российские атаки: что известно

14:53

Силы обороны разгромили места запуска БпЛА и склады РФ: куда "прилетело"

Реклама
14:43

"С меня хватит": бывший агент Меган Маркл сделал жёсткое заявление об актрисе

13:57

"Меня почти не стало": Олю Цибульскую не узнать после похудения

13:56

Клумба отблагодарит пышным цветением: какие многолетники нужно обрезать до зимы

13:55

Первые заморозки надвигаются на Украину: синоптик назвала дату изменения погоды

13:23

Какие места в доме нужно проверить перед отопительным сезоном, чтобы не терять тепло

13:04

Джим Керри тайно женился на популярной актрисе — детали

12:42

Давно похоронили: отшельник Губин появился на публике

12:29

РФ дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро

12:25

Зачем оставлять базилик цвести: садовая хитрость для большого урожая овощей

12:05

Украинцы довели мужа Лорак до истерики: при чем тут Путин

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять