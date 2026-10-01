Сколько лет просидит убийца Фарион: суд огласил приговор Зинченко

Кратко:
- Зинченко приговорили к пожизненному заключению за убийство Ирины Фарион
- Приговор огласили 1 октября в суде Львова
- Убийцу задержали в Днепре через несколько дней
Вячеслава Зинченко приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство языковеда Ирины Фарион. Об этом сообщили в СБУ.
"Пожизненный приговор получил убийца Ирины Фарион, которого благодаря совместной работе СБУ и Национальной полиции удалось установить и задержать. Злоумышленник застрелил лингвистку возле ее дома во Львове 19 июля 2024 года, после чего пытался скрыться", - говорится в сообщении.видео дня
Детали задержания Зинченко
В СБУ напомнили, что правоохранители задержали киллера в течение нескольких дней в Днепре, куда он прибыл, чтобы "залечь на дно" во избежание наказания.
Осужденным является 20-летний уроженец Днепропетровской области, который более четырех месяцев готовился к резонансному убийству. Для этого он заранее приобрел на "черном" рынке огнестрельное оружие с боеприпасами, из которого затем стрелял в Фарион.
"По прибытии во Львов киллер поочередно снимал три квартиры, чтобы скрыть свое местонахождение. Также он регулярно менял одежду и маршруты передвижения, отслеживая распорядок дня потерпевшей и основные места ее передвижения. Злоумышленник застрелил лингвистку возле ее дома во Львове 19 июля 2024 года", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что в первые часы после совершения преступления контрразведка СБУ сформировала первоначальный массив оперативной информации, который позволил установить личность стрелка и впоследствии определить его местонахождение. В дальнейшем эти данные были использованы в совместной работе с Национальной полицией для его розыска и задержания.
В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанного смартфон, в котором содержались материалы, подтверждающие подготовку к совершению убийства.
На основании собранной доказательной базы Шевченковский районный суд города Львова признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, совершенное по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Расследование проводилось под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.
Убийство Ирины Фарион - что известно
Как сообщал Главред, 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на жизнь лингвиста, ученого и экс-депутата Ирины Фарион. Стрелок попал женщине в висок. Вечером того же дня стало известно, что она скончалась. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь Фарион, однако ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Мать Вячеслава Зинченко утверждала, что ее сына вообще не было в том районе Львова, где было совершено убийство Фарион, и отрицала, что они были знакомы с лингвисткой.
22 августа 2025 года во время заседания Шевченковского районного суда города Львова прокуроры заявили, что обвиняемый в убийстве филолога и общественной деятельницы Ирины Фарион В'ячеслав Зинченко признался в преступлении во время разговора с сокамерником.
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Об источнике: СБУ
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