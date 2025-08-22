Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

Вячеслав Зинченко заявил, что его признания нельзя принимать во внимание.

Проходит судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скриншот

Зинченко признался в преступлении во время разговора с сокамерником

В суде Зинченко заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание

Во время заседания Шевченковского районного суда города Львова прокуроры заявили, что обвиняемый в убийстве филолога и общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко признался в преступлении во время разговора с сокамерником.

22 августа, после месячного перерыва, в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела Зинченко, которого обвиняют в убийстве Фарион, сообщает "Суспильне. Львов".

"В суде заслушали запись разговора обвиняемого и его сокамерника, где Зинченко признал, что убил Фарион из-за личной неприязни. Во время заседания он заявил, что сказал это под давлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор Дмитрий Петлеваный во время судебного заседания зачитал из протокола текст разговора неизвестного лица (сокамерника) и обвиняемого. В оригинале он звучал на русском языке.

После того как прокурор зачитал разговор, Зинченко заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание. "Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отцепились, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", - приводит издание слова Зинченко.

В свою очередь адвокат обвиняемого заявил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.

Следующие заседания состоятся 2 и 3 сентября в 10:30.

Мать Зинченко раскрыла детали дела об убийстве Фарион

Мать Вячеслава Зинченко, Елена Зинченко, ранее заявила, что прямых доказательств причастности её сына к убийству лингвиста Ирины Фарион не существует.

"Я не понимаю, на каком основании его задержали. Я возмущена. Мужчина в панамке на видео не похож на моего сына — он стройнее и с другим лицом", — сказала она, добавив, что считает происходящее, включая судебные процессы, незаконным.

При этом она отметила, что Вячеслав действительно боится за свою безопасность и поэтому сам просит оставить его под стражей.

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Как сообщал Главред, ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висок, по словам журналистки, стрелка видели соседи. Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Убийство Ирины Фарион Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.

В 23:30 по местному времени языковедка умерла в больнице.

Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.

Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.

Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".

Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

