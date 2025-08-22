Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

Алексей Тесля
22 августа 2025, 17:24
23
Вячеслав Зинченко заявил, что его признания нельзя принимать во внимание.
Илина Фарион, задержан за убийство
Проходит судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скриншот

Главное:

  • Зинченко признался в преступлении во время разговора с сокамерником
  • В суде Зинченко заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание

Во время заседания Шевченковского районного суда города Львова прокуроры заявили, что обвиняемый в убийстве филолога и общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко признался в преступлении во время разговора с сокамерником.

22 августа, после месячного перерыва, в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела Зинченко, которого обвиняют в убийстве Фарион, сообщает "Суспильне. Львов".

видео дня

"В суде заслушали запись разговора обвиняемого и его сокамерника, где Зинченко признал, что убил Фарион из-за личной неприязни. Во время заседания он заявил, что сказал это под давлением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор Дмитрий Петлеваный во время судебного заседания зачитал из протокола текст разговора неизвестного лица (сокамерника) и обвиняемого. В оригинале он звучал на русском языке.

После того как прокурор зачитал разговор, Зинченко заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание. "Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отцепились, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", - приводит издание слова Зинченко.

В свою очередь адвокат обвиняемого заявил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.

Следующие заседания состоятся 2 и 3 сентября в 10:30.

Мать Зинченко раскрыла детали дела об убийстве Фарион

Мать Вячеслава Зинченко, Елена Зинченко, ранее заявила, что прямых доказательств причастности её сына к убийству лингвиста Ирины Фарион не существует.

"Я не понимаю, на каком основании его задержали. Я возмущена. Мужчина в панамке на видео не похож на моего сына — он стройнее и с другим лицом", — сказала она, добавив, что считает происходящее, включая судебные процессы, незаконным.

При этом она отметила, что Вячеслав действительно боится за свою безопасность и поэтому сам просит оставить его под стражей.

Убийство Фарион - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Как сообщал Главред, ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висок, по словам журналистки, стрелка видели соседи. Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Больше новостей:

Убийство Ирины Фарион

Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.
В 23:30 по местному времени языковедка умерла в больнице.
Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.
25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.
Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.
Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".
Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Зинченко Убийство Ирины Фарион
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:39Украина
"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:15Синоптик
"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Последние новости

18:02

Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

17:37

Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении

17:36

Иван Гелюх: DRI привлекла €60 млн "зеленого" кредита актуально

17:27

Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

17:24

Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
17:07

Почему мы плачем от лука - секреты химии и простые лайфхаки

16:39

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Доллар стремительно полетел вверх: какой курс валют ждет украинцев 25 августа

16:28

Сколько "съедают" популярные кроссоверы: реальный рейтинг расхода топлива в УкраинеВидео

Реклама
15:49

Почему котам нельзя подстригать усы: для чего они нужны на самом деле

15:48

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

15:34

Не хватает денег: муж Тодоренко пожаловался на их брак

15:26

Встреча Зеленского с Путиным: Лавров выдвинул главное условие Кремля

15:15

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:13

Может ли водитель повернуть направо: запутанный тест по ПДД под силу не всемВидео

15:09

Влияет даже положение руки: как улучшить качество мобильной связи за минутуВидео

14:44

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:19

В РФ скончался популярный певец, автор известных хитовВидео

14:12

ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму: что известно

13:53

"Родила свою копию": певица Руслана показала редкое фото с мамой

Реклама
13:43

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам - прибыль, Стрельцам - грандиозный успех

13:34

Стоит ли возвращаться к бывшим: психолог дал неожиданный ответ

13:14

Почему нельзя говорить "велике дякую": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

13:04

Тюрьма или большой штраф за побег за границу: Кабмин подал законопроект

12:45

Диагностировали тяжелое заболевание: Кикроров рухнул со сцены и не смог встатьВидео

12:40

Горовая впервые заговорила о женитьбе со своим избранником: "Пять лет вместе"

12:31

Чем отличаются два мужчины: три отличия надо найти за 49 секунд

12:13

Обвал цены на 12%: в Украине дешевеет популярный фрукт, где купить выгоднее всего

12:08

"Соглашения не будет": мирные усилия Трампа зашли в тупик за четыре дня - WSJ

11:55

Пирог из лаваша с секретной начинкой за считанные минуты - бомбический вкусВидео

11:53

Можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили: священник объяснилВидео

11:52

Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

11:16

Сколько стоит пиджак Елены Зеленской - первая леди покорила своим видом

11:05

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:00

Станет ли Китай гарантом безопасности для Украины: в Пекине дали неожиданный ответ

10:58

Таких цен не было даже в прошлом году: стоимость одного продукта ощутимо упала

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

Реклама
09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

08:10

Как РФ остается без топлива ударами ВСУмнение

07:55

"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

07:10

Чем отличаются два парня, которые едят суши: ответ надо найти за 18 секунд

06:58

США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

06:10

Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мирмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять