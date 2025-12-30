"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

Настя Каменских снова перешла на русский язык.

Слава Демин высказался про Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Демин, Настя Каменских

Ведущий Слава Демин прокомментировал скандал Насти Каменских

Что ждет карьеры Потапа и Насти в будущем

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался об очередном скандале вокруг Насти Каменских. Он отреагировал в Telegram-канале на переход артистки на русский язык в соцсетях и оценил перспективы в карьерах Потапа и Насти.

По словам Славы, пара уже не ищет перспектив развития своей творческой деятельности в Украине. Причин может быть несколько: либо Потап и Настя осознали, что сами загубили свое будущее, либо пытаются списать ситуацию на происки недоброжелателей.

Настя Каменских скандал / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Настя Каменских в своих постах начала писать тексты на английском, а затем дублировать на русском. Зачем? Для меня ответ очевиден. Настя вместе с мужем поняли, что в Украине они систематически уничтожили свои карьеры (а, может, и не поняли, а думают, что это все проклятые хейтеры)", — поделился мыслями блогер.

Демин предположил, что реальных перспектив у пары сейчас немного. Мечта Каменских о популярности в Латинской Америке требует времени, а пока ей придется довольствоваться небольшими концертами и корпоративами.

Настя Каменских в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Но жить за что-нибудь нужно. Соответственно можно все силы бросить на развитие условной международной карьеры (потому что Настя уже давно мечтает о популярности в Латинской Америке). Но пока та популярность придет, то можно в Европе выступать со старыми песнями Потапа и Насти, самой Насти на небольших концертах и корпоративках за 15-20 тысяч евро. Но надолго ли это и сможет ли Настя построить карьеру в Латинской Америке вроде той, которая у нее была в Украине? Покажет время", — подытожил ведущий.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

