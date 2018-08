Настя Каменских

Дата и место рождения: 4 мая 1987 года, Киев.

Образование

В пять лет ездила во Францию по программе обмена детьми, но пробыла там совсем недолго и вскоре вернулась на родину.

Затем на протяжении семи лет жила и училась в Италии, также по программе обмена детьми.

В 6 лет пошла в музыкальную школу по классу фортепиано, которую окончила в 14 лет.

В 1994 году пошла в киевскую школу № 56.

После окончания школы в 2004 году поступила в Украино-американский гуманитарный институт — "Висконсинский международный университет (США) в Украине" на факультет "Внешнеэкономическая деятельность".

Творческая деятельность

В 2004 году выиграла гран-при фестиваля "Черноморские игры". В 2005 году получила в Лондоне награду UBN Awards "Открытие года".

С 2006 — по 2017 год — участница дуэта "Потап и Настя", работа в котором приносит певице популярность, многочисленные награды и премии.

В 2007 году в Сочи на конкурсе "Пять звёзд" группа "Потап и Настя" стала абсолютным победителем.

В 2008 году вышел первый альбом Потапа и Насти, озаглавленный по их главному хиту – "Не пара". А в конце 2009 года дуэт выпустил альбом "Не люби мне мозги". Уже весьма солидную армию поклонников ждали зажигательные новинки: "Чипсы, чиксы, лавандос", "Позвони своей зае", "На раЕне", "Край ми э ривер", "Не люби мне мозги".

В 2015 году звездный дуэт выпустил провокационный клип "Стиль собачки", который они записали вместе с российской певицей Бьянкой. В видеоработе представлены откровенные сцены, где Каменских и Бьянка сексуально танцуют, вместе плещутся в ванной и поражают другими заманчивыми сценами.

В декабре 2016 года Каменских поразила поцелуем с участницей группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Прямо на церемонии вручения музыкальной премии M1 Music Awards, певицы устроили провокацию и во время выступления неожиданно слились в страстном поцелуе прямо на сцене.

Карьера на телевидении

В 2008 году в паре с Гариком "Бульдогом" Харламовым Настя приняла участие в телепроекте Первого канала "Две звезды", из которого по результатам голосования зрительской аудитории выбыла 30 марта 2008 года.

В 2010 году Настя вместе с Марией Берсеневой приняла участие в шоу-проекте канала 1+1 "Зірка+Зірка", из которого выбыла в 10-м эфире 22 ноября 2010 года.

Ведущая программы Guten Morgen! на канале M1.

С 2016 года — ведущая детской версии проекта "Рассмеши комика" — "Рассмеши комика. Дети" на канале 1+1.

С 2017 года — член жюри 8 сезона украинского проекта "Х-Фактор".

Сольная карьера

С 2017 года начала сольную карьеру под псевдонимом "NK" и уже успела выпустить 2 песни "#ЭтоМояНочь" и "Дай мне".

Режиссером видео "#ЭтоМояНочь" стал Алан Бадоев. В клипе Настя предстала в образе кубинской домохозяйки-тусовщицы.

После выхода первой сольной песни "#ЭтоМояНочь" Каменских обвинили в плагиате. Некоторые Интернет-пользователи заявили, что композиция артистки уж очень напоминает хит "Something Just Like This" американского дуэта "The Chainsmokers & Coldplay". Артистке пришлось оправдываться и убеждать фанатов, что ее композиция проверялась на плагиат при помощи специальных программ.

Также артистка своим посещением России и участием в программе "Вечерний Ургант", где презентовала свою сольную песню, вызвала бурю негодования у поклонников, ведь они посчитали неправильным продвижение своего творчества в стране-агрессоре.

Личная жизнь

У Насти Каменских был роман с уроженцем Николаева Владимиром Дятловым, который впоследствии стал бизнесменом и политиком. Они познакомились на студенческой скамье, когда Каменских еще не работала с Потапом. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

За годы работы Насти в шоу-бизнесе ей приписывали много других романов. Например, с вратарем футбольного клуба "Днепр" Денисом Бойко. В 2008-м у Насти, судя по всему, были близкие отношения с телеведущим Геннадием Витером.

Также есть немало данных о том, что у Насти были отношения с ее коллегой по сцене Алексеем Потапенко (Потапом).

В 2016 году бывшая пиар-директор дуэта написала книгу, в которой утверждает: "Все давно знают, что они спят друг с другом".

Травмы и аварии

Первая ужасная трагедия с Настей Каменских случилась накануне сьемок ее первого клипа. Девушка вместе со своим тогда еще возлюбленным Владимиром ехала на день рождения его сестры Маруси. Вместе с ними в машине были родители молодого человека, а также его вторая сестра Соня. Они попали в ДТП, погибли родители Владимира.

В июле 2016 года Каменских решила прыгнуть с парашютом. Основной не раскрылся, но ее и инструктора спас запасной. На нем они и долетели вниз, но торможение было резким, и певица повредила ногу. Ее доставили в больницу и прооперировали.

Интересные факты

Мать — Лидия Петровна Каменских певица Национального академического народного хора имени Г. Верёвки.

Отец Алексей Иосифович Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Г. Верёвки.

Крёстная мать — певица Алла Кудлай.

В 2017 году Настя Каменских запустила бренд спортивной одежды "NKsport", совместно с украинским шопинг-клубом modnaKasta.

Признана самой красивой женщиной Украины по версии читателей журнала "Viva!" (2009).

Снялась в фотосессиях для журналов Playboy и MAXIM.

20 мая 2015 года создала канал "Блог Насти Каменских", который сейчас называется "NKofficial".

Интересные цитаты

"Я всегда себе представляла, что когда стану популярной артисткой, то обязательно займусь сексом за кулисами с красивым техником на белом рояле. Такой фетиш! Но в итоге вижу там только замурзанных дядей со смолой на штанах... Впрочем, я не гонюсь за сексом - ни за кулисами, ни в жизни. Я однолюб. Мне интереснее доходить до пика блаженства с одним человеком"

"Я не сильно люблю употребление словосочетания "сила воли". Я удивляюсь людям, которые говорят, что у них нет силы воли! Все у вас есть, вы просто ленитесь! Это просто лень, которую вы не можете обуздать! А ленивый человек не заслуживает красивой одежды, хорошей работы. Попробуйте это заслужить, для начала просто подняв попу с дивана!"