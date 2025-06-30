Курс евро подскочит до 50 грн: в Украине перепишут цены на валюту

Точно прогнозировать стоимость гривни по отношению к двум основным мировым валютам можно будет после 9 июля.

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Доллар будет стоить в диапазоне 41,6-41,9 грн/доллар / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

Чиновники США своими руками обваливают доллар

НБУ не заинтересован в резкой девальвации гривни

Прогнозировать курс гривни можно будет после 9 июля

Курс доллара в Украине, вероятно, сохранит свои нынешние позиции. В то же время европейская валюта вырастет в цене. Не исключено, что наличный евро на неделе подорожает до 50 гривен.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что новое удешевление доллара связано с финансовой политикой администрации США, а именно - с торговыми войнами и изменениями в налоговой системе страны. Второй фактор — свежая публикация статистических данных о негативных тенденциях в экономике Соединенных Штатов, пишет ТСН.

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"Образно говоря, чиновники США своими руками обваливают доллар. Например, если будут приняты изменения в закон о налогах для крупного бизнеса, то федеральный долг США вырастет еще на 3,8 триллиона долларов в год. Склоняюсь к мнению, что нисходящий тренд для доллара продолжится, соотношение котировок пары доллар-евро также возрастет, поэтому не исключено, что в Украине уже в начале июля будет курс 50 грн за евро", - сказал Пендзин.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский прогнозирует, что на текущей неделе падение доллара к евро должно прекратиться. Укреплению доллара способствует подписание 27 июня соглашения между США и Китаем о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и прекращении "таможенной войны" между ними.

"Но для украинцев это будет означать только то, что евро к гривне не будет так быстро дорожать", - сказал он.

По мнению Забловского, курс гривни по отношению к доллару будет определять НБУ. Поскольку Нацбанк не заинтересован в заметной девальвации украинской валюты, то доллар будет стоить в диапазоне 41,6-41,9 грн/доллар.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что прогнозировать стоимость гривни по отношению к двум основным мировым валютам можно будет после 9 июля, то есть пока не прояснится ситуация с увеличением Соединенными Штатами торговых пошлин для стран ЕС.

"На текущей неделе Нацбанк будет искусственно удерживать курс доллара на нынешнем уровне, значительные золотовалютные резервы это позволяют. Не исключаю, что наличный евро на неделе подорожает до 50 гривен, если доллар и дальше будет падать на мировых рынках", — сказал Шевчишин.

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, 27 июня курс американского доллара в украинских банках остался на уровне предыдущего дня 41,85 грн. В то же время средний курс евро в банках пересек 49 гривен и вырос на 10 копеек, достигнув отметки 49,10 грн.

Экс-член совета НБУ Виталий Шапран объяснил, когда ждать резкого скачка на рынке валют. Если на внешних рынках доллар начинает слабеть, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине, считает эксперт.

Экономист Александр Хмелевский дал оптимистичный прогноз, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Он высказал предположение, что на межбанковском валютном рынке доллар будет торговаться в пределах 41,3-42,5 грн, а евро - 47,0-49,0 грн.

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