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Когда ждать резкого скачка на рынке валют: прогноз нового курса доллара и евро

Алексей Тесля
27 июня 2025, 12:14
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Если на внешних рынках доллар начинает ослабевать, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине.
Евро, доллар
Появился прогноз нового валютного курса / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Главное из заявлений экспертов:

  • Усиление доллара к евро вполне вероятный сценарий
  • Введение пошлин США может привести к ослаблению евро
  • Трамп своими действиями провоцирует рост бюджетного дефицита в США

Усиление доллара к евро вполне вероятный сценарий до конца этого года, но его реализация зависит от успешных переговоров между США и ЕС, которые сейчас имеют признаки пробуксовки.

Такое мнение высказал в комментарии Главреду экономист, экс-член совета НБУ Виталий Шапран.

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В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечает, что введение пошлин США на товары из Евросоюза, которое должно состояться уже после 9 июля, может привести к ослаблению евро. Поэтому европейская экономика почувствует определенное давление, ведь ее товары станут менее конкурентоспособными на американском рынке, и их продажи могут сократиться.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп своими действиями провоцирует рост бюджетного дефицита в Штатах, поэтому возникает вопрос, каким образом там справятся с его покрытием, не прибегая к запуску "печатного станка".

"Бесспорно, если на внешних рынках доллар начинает ослабевать, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине. То есть тогда, с одной стороны, гривна должна укрепляться. С другой стороны, поскольку Украина очень зависит от внешней помощи, все, что происходит с курсом - это исключительно рукотворное дело Нацбанка. Ведь курс доллара определяется не рынком, ведь НБУ продает от трети до половины всей валюты, которая необходима на рынке за счет собственных резервов. И пока будет огромный дефицит торгового баланса, иначе быть не может", - добавил Кушнирук.

Курс валют - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

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