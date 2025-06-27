Когда ждать резкого скачка на рынке валют: прогноз нового курса доллара и евро

Главное из заявлений экспертов:
- Усиление доллара к евро вполне вероятный сценарий
- Введение пошлин США может привести к ослаблению евро
- Трамп своими действиями провоцирует рост бюджетного дефицита в США
Усиление доллара к евро вполне вероятный сценарий до конца этого года, но его реализация зависит от успешных переговоров между США и ЕС, которые сейчас имеют признаки пробуксовки.
Такое мнение высказал в комментарии Главреду экономист, экс-член совета НБУ Виталий Шапран.
В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечает, что введение пошлин США на товары из Евросоюза, которое должно состояться уже после 9 июля, может привести к ослаблению евро. Поэтому европейская экономика почувствует определенное давление, ведь ее товары станут менее конкурентоспособными на американском рынке, и их продажи могут сократиться.
По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп своими действиями провоцирует рост бюджетного дефицита в Штатах, поэтому возникает вопрос, каким образом там справятся с его покрытием, не прибегая к запуску "печатного станка".
"Бесспорно, если на внешних рынках доллар начинает ослабевать, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине. То есть тогда, с одной стороны, гривна должна укрепляться. С другой стороны, поскольку Украина очень зависит от внешней помощи, все, что происходит с курсом - это исключительно рукотворное дело Нацбанка. Ведь курс доллара определяется не рынком, ведь НБУ продает от трети до половины всей валюты, которая необходима на рынке за счет собственных резервов. И пока будет огромный дефицит торгового баланса, иначе быть не может", - добавил Кушнирук.
Курс валют - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.
Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.
Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.
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