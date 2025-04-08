Доллар резко подешевеет: насколько обесценится американская валюта и какая причина

Вследствие решений Трампа курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

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Доллар резко подешевеет/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Основные тезисы Новака:

Из-за торговой войны Трампа доллар может обесцениться по отношению к другим твердым валютам

Доллар девальвирует по отношению к евро, это отразится и на соотношении гривны к доллару

Торговая война, которую президент США Дональд Трамп развязал против почти всех стран мира, уже имеет последствия. Прежде всего это ударило по американской экономике. Речь идет об обвале акций на американском фондовом рынке уже более чем на 10%.

Это означает триллионные потери стоимости активов американских компаний. Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в колонке для Главреда.

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По его словам, следующим последствием может стать обесценивание доллара по отношению к другим твердым валютам. Он отметил, что в принципе, это уже началось, но пока не носит катастрофического характера.

Однако все зависит от того, как дальше будет действовать администрация Трампа по отношению к своим главным торговым и инвестиционным партнерам.

"Доллар девальвирует по отношению к евро, и курс будет в пределах 1,3 доллара за евро. Более глубокой девальвации, думаю, Федеральная резервная система США не допустит, но вполне возможны краткосрочные срывы к более низкому курсу", - сказал Новак.

Курс гривны зависит от курса основных твердых валют относительно друг друга. То есть насколько доллар девальвирует по отношению к евро и другим твердым валютам, примерно настолько это зеркально отразится на соотношении гривны к доллару.

"Большого укрепления гривны не будет, но можно ожидать курс в пределах 40 гривен за доллар, возможно, даже доллар будет еще немного дешевле. По моему мнению, несмотря на все нынешние события в Украине не будет массового бегства от доллара, поскольку это традиционная иностранная валюта, которая имеет наибольший оборот внутри страны. Причем несравненно больший, чем евро или фунт. Поэтому массово украинцы вряд ли будут сбрасывать доллар, если, конечно, не будет срыва доллара относительно евро", - подытожил Новак.

Курс доллара к гривне - последние новости

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет. Американская валюта растет после восьмимесячного минимума, свидетельствуют данные НБУ.

Также ранее сообщалось, что рынок валют "потрясло" - эксперты сказали, покупать ли доллар и евро на этой неделе. Прогнозы аналитиков относительно курсов доллара и евро в Украине неоднозначны.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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