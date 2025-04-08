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РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

Алёна Воронина
8 апреля 2025, 14:09
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Стратегические резервы у России уже исчерпались. Сейчас страна-агрессор пытается пополнить потери, которые она каждый месяц несет на фронте.
РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина
РФ готовит масштабное наступление/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, минобороны РФ

Основные тезисы Тимочко:

  • Путин не отказался от оккупации украинских территорий и готовится к новому наступлению
  • Диктатор РФ уже отдал приказы об усилении мер для пополнения потерь оккупационной армии
  • Однако таких мер будет недостаточно, и Кремль вынужден будет объявить всеобщую мобилизацию

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от оккупации украинских территорий и готовится к новому наступлению.

Глава Кремля уже отдал приказ увеличить призыв на срочную службу, привлечь резервистов и финансировать новых "добровольцев". Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, сообщает "24 Канал".

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"Россияне активно готовятся к новым наступательным операциям. Они массово привлекают резервистов на сборы без определенного срока и наращивают призыв на срочную службу", - отметил эксперт.

Он рассказал, что Путин параллельно с этим также дал распоряжение губернаторам и местным органам власти найти дополнительное финансирование для "добровольцев", которых вербуют в российскую оккупационную армию, чтобы отправить на войну.

Однако, по словам Тимочко, этих ресурсов будет недостаточно, и Кремлю придется объявить всеобщую мобилизацию. Эксперт отметил, что пока Путин избегает этого решения, ведь понимает его непопулярность и риск внутренних бунтов. Но если другие меры не дадут нужного для РФ результата, Кремль пойдет на этот шаг", - отметил Тимочко.

Однако даже если в РФ объявят всеобщую мобилизацию, российское командование столкнется с рядом проблем. В частности, оккупантам придется думать, где вооружить мобилизованных, как обеспечить их бронетехникой, как сладить подразделения и где найти офицерский состав.

Тимочко отметил, что Путин не собирается останавливаться, даже несмотря на все трудности.

"Противодействие таким планам возможно только через консолидацию усилий. Россия пытается накопить силы для наступления, но его успех еще совсем не гарантирован", - подытожил Тимочко.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ISW рассказали, удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях. Геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись к центральной Демидовке.

Также ранее была названа цель наступления ВСУ на Белгородскую область - 2-3 села уже под контролем. Наибольшая угроза весенне-летней кампании РФ нацелена на Сумскую и Харьковскую области.

Напомним, ранее генерал предупредил об угрозе и отметил, что Украина не может сбивать ракеты РФ, как раньше. Украине все сложнее сбивать вражеские цели по одной причине.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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