2-3 села уже под контролем: названа цель наступления ВСУ на Белгородщину

Главное из заявления эксперта:
- Линии государственной границы в Сумской и Харьковской областях уже нет
- Россияне пытаются закрепиться в населенном пункте Басовка
- ВСУ делают все для того, чтобы уничтожить возможность наступления РФ
Линии государственной границы в районе Сумской и Харьковской областей не существует с 2022 года, с тех пор как РФ начала уничтожать все населенные пункты в 5-километровой зоне. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.
"Есть наш плацдарм в Курской области. Он находится от Новенького и Басовки примерно в 7-8 километрах. И между Басовкой и нашим плацдармом идет трасса Сумы-Суджа. По ней раньше шло все снабжение на наш плацдарм. Враг смог зайти в Новенькое. Там идет река и вдоль нее идет лесополоса. Враг заходил в Новенькое, идет вдоль лесополосы и реки и может доходить до Басовки. Новенькое полностью уничтожено россиянами, там найти целый дом нереально. А когда нет домов - негде закрепиться", - сказал он.видео дня
По его словам, населенный пункт Басовка относительно целый, поэтому россияне пытаются там закрепиться. Впрочем, Силы обороны постоянно контролируют этот участок и не дают врагу осуществить своих планов.
Эксперт также прокомментировал ситуацию в Белгородской и Брянской областях. Он отметил, что наибольшая угроза весенне-летней кампании РФ нацелена на Сумскую и Харьковскую области. Поэтому действия ВСУ на территории России связаны с попыткой разрушить планы оккупантов.
"Все делается для того, чтобы уничтожить возможность этого наступления. Уничтожаются мосты, переправы. В Белгородской области 2-3 села под контролем Украины. Но этого достаточно, чтобы там разместить разведчиков, группы, которые работают дальнобойными дронами и режут логистику врага на глубину 20-30 километров. А это значит, что врагу приблизиться и сделать молниеносное наступление из Белгородской области будет почти нереально. Это такие действия профилактические", - подчеркнул Нарожный.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что российские войска продвинулись в Курскую область на фоне боев, продолжающихся в районе границы Курщины и Сумщины, а также - в Белгородскую область.
Бывший старший советник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров заявил, что операция ВСУ в Белгородской области может улучшить позиции Украины в контексте переговоров за счет контроля над большим количеством территории страны-агрессора РФ.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают вести активные действия в приграничных районах на территории врага. По его словам, это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла.
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Кто такой Павел Нарожный?
Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
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