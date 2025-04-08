Украина и США планировали операции ВСУ: Залужный рассказал о секретном штабе

Что сказал Залужный:
- В штабе в Висбадене Киев и союзники планировали операции против армии РФ
- США и Европа получали из штаба информацию о потребностях ВСУ
Украина вместе с партнерами в апреле 2022 года создала штаб в Висбадене, где планировались операции ВСУ и формировались потребности для их реализации. Об этом в Facebook рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Как рассказал бывший главнокомандующий ВСУ, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину начала поступать военная помощь от партнеров, из-за чего возникли вопросы по доставке и ремонту техники и оружия. Поэтому в апреле 2022 года был создан центр по координации поставок военной помощи Украине.
"Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", - отметил он.
Со временем украинское командование поняло, что нужно создать совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций.
"Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения относительно целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине. Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание", - подчеркнул Залужный.
В штабе планировали операции, проводили военные игры и формировали потребности для ВСУ, которые затем передавали в Вашингтон и европейские столицы. Штаб в Висбадене наладил механизм взаимодействия Украины с партнерами относительно будущих военных операций и потребностей под них.
Военная помощь партнеров Украине - что известно
Недавно, как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.
Ранее стало известно, что Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон (около 332 млн евро) в виде грантов на "чешскую инициативу" для закупки артиллерийских боеприпасов в 2025 году для Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным, благодаря европейским технологиям и спутникам.
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Кто такой Валерий Залужный?
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.
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