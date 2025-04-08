Украина и США планировали операции ВСУ: Залужный рассказал о секретном штабе

Бывший главнокомандующий ВСУ приоткрыл завесу секретного объекта.

https://glavred.info/war/ukraina-i-ssha-planirovali-operacii-vsu-zaluzhnyy-rasskazal-o-sekretnom-shtabe-10654025.html Ссылка скопирована

Информацию о работе штаба держали в секрете около 3 лет / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi/?locale=uk_UA

Что сказал Залужный:

В штабе в Висбадене Киев и союзники планировали операции против армии РФ

США и Европа получали из штаба информацию о потребностях ВСУ

Украина вместе с партнерами в апреле 2022 года создала штаб в Висбадене, где планировались операции ВСУ и формировались потребности для их реализации. Об этом в Facebook рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Как рассказал бывший главнокомандующий ВСУ, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину начала поступать военная помощь от партнеров, из-за чего возникли вопросы по доставке и ремонту техники и оружия. Поэтому в апреле 2022 года был создан центр по координации поставок военной помощи Украине.

видео дня

"Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", - отметил он.

Со временем украинское командование поняло, что нужно создать совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций.

Валерий Залужный / Инфографика: Главред

"Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения относительно целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине. Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание", - подчеркнул Залужный.

В штабе планировали операции, проводили военные игры и формировали потребности для ВСУ, которые затем передавали в Вашингтон и европейские столицы. Штаб в Висбадене наладил механизм взаимодействия Украины с партнерами относительно будущих военных операций и потребностей под них.

Военная помощь партнеров Украине - что известно

Недавно, как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон (около 332 млн евро) в виде грантов на "чешскую инициативу" для закупки артиллерийских боеприпасов в 2025 году для Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным, благодаря европейским технологиям и спутникам.

Читайте также:

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред