Сотни миллионов евро на артснаряды: Норвегия объявила о мощной помощи Украине

Артиллерийские снаряды являются предпосылкой освободительной борьбы Украины против РФ, говорят в Осло.

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Норвегия поддерживает военную помощь Украине / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

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Норвегия выделяет гранты на "чешскую инициативу"

Осло также поддержит механизм финансирования European Peace Facility

Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон (около 332 млн евро) в виде грантов на "чешскую инициативу" для закупки артиллерийских боеприпасов в 2025 году.

Также Осло выделяет 1 млрд норвежских крон (порядка 83 млн евро) - на механизм финансирования European Peace Facility (EPF), сообщил правительственный сайт Норвегии.

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"Норвегия выделяет 4 миллиарда норвежских крон в виде грантов на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в 2025 году. Кроме того, Норвегия выделяет 1 миллиард норвежских крон на механизм финансирования European Peace Facility (EPF)", - говорится в сообщении.

"Артиллерийские снаряды являются предпосылкой освободительной борьбы Украины против российских захватчиков. Поэтому также важно, чтобы Норвегия способствовала пополнению украинских запасов боеприпасов. Это большая потребность, которую украинцы четко доносят до нас, и над которой вместе работают европейские страны", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, которого цитирует пресс-служба правительства.

Отмечается, что премьер-министр Норвегии, который находится в Брюсселе, будет обсуждать поддержку Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"ЕС и Норвегия имеют тесное сотрудничество по военной помощи Украине. И грант EPF, и наша совместная поддержка чешской инициативы по боеприпасам еще раз подчеркивают, что Европа поддерживает Украину", - сказал Стере.

Что известно о помощи Норвегии Украине

Ранее Норвегия поддержала приобретение боеприпасов для Украины у норвежских производителей в сотрудничестве с другими странами Северной Европы, а также передавала снаряды со своих складов и поделилась технологиями, чтобы снаряды можно было производить в Украине по лицензии.

В начале марта в Норвегии договорились об увеличении помощи Украине в 2025 году на 50 миллиардов норвежских крон - до 85 миллиардов норвежских крон.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине масштабный пакет военной помощи, который включает бронетехнику и средства ПВО. Среди основных позиций - 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS.

Напомним, Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,25 миллиарда долларов). Пакет включает финансирование производства ракет и беспилотников в Украине, удвоение количества боевых катеров CB 90 и противотанкового вооружения, а также поддержку оборонной промышленности.

Как сообщал Главред, ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, который может вырасти до 10 млрд.

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Что такое артиллерийские снаряды? Артиллерийский снаряд – основной элемент артиллерийского выстрела, предназначенный для поражения целей. Снаряд характеризуется мощностью взрыва, дальнобойностью, безопасностью при стрельбе, стойкостью при хранении, пишет Википедия.

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