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Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Россия уже "отыгрывается" на Украине

Даяна Швец
8 марта 2025, 08:50
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Без поддержки США украинские войска сталкиваются с усилением российских атак.
Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Россия уже 'отыгрывается' на Украине
Российские удары стали масштабнее / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Главные выводы ISW:

  • Враг применяет больше дронов и ракет для истощения ПВО
  • Кремль наращивает атаки на фоне сокращения западной помощи

Агрессор наращивает комбинированные удары с помощью дронов и ракет, стремясь истощить украинскую систему ПВО и приспособиться к новым средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказали эксперты Института изучения войны (ISW).

С 6 на 7 марта Россия осуществила один из самых масштабных ракетно-дронных ударов по Украине. Враг продолжает менять тактику, увеличивая количество беспилотников "Шахед" и приманочных дронов в каждом ударе, чтобы ослабить украинскую противовоздушную оборону.

видео дня

Согласно оценкам экспертов, россияне увеличили количество примененных баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и крылатых ракет Х-101/Х-55 во время атаки 6-7 марта. Это могло быть направлено на максимизацию разрушений выбранных целей. В то же время значительное количество "Шахедов", дронов-приманок и ракет "Калибр" использовалось для обнаружения и подавления украинской ПВО.

"Россия, вероятно, воспользуется приостановлением американской военной помощи и обмена разведданными с Украиной, чтобы активизировать свою кампанию по нанесению ударов с большого расстояния и истощить ракетный запас украинской ПВО", - говорится в обзоре.

Уменьшение американской помощи может негативно повлиять на способность Украины заблаговременно реагировать на российские атаки, поскольку США играют важную роль в системе раннего предупреждения.

"Россия также, вероятно, намерена заставить Украину быстро исчерпать запасы перехватчиков ПВО "Патриот", на которые Украина полагается для защиты от российских баллистических ракет, во время паузы в военной помощи и обмене разведданными со стороны США, чтобы максимизировать ущерб от последующих ударов. Украинские силы, вероятно, будут вынуждены более избирательно перехватывать удары, поскольку их запас перехватчиков уменьшается, а пополнение не предвидится, а успешные российские удары по украинским энергетическим объектам, вероятно, будут иметь долговременное влияние на способность Украины производить электроэнергию для оборонного и гражданского использования", - говорят эксперты.

Инфографика patriot, патриот
​ ЗРК "Патриот" / Главред - - инфографика ​

Кроме воздушных атак, Россия также активизировала наземные наступления. Противник ведет наступательные действия на нескольких участках фронта, пытаясь использовать потенциальные последствия сокращения американской помощи Украине.

За последние недели российские войска усилили атаки в направлении Купянска, Часового Яра, Торецка и Великой Новоселки. Также продолжаются попытки вытеснения украинских войск из Курской области и взятия под контроль Покровска в Донецкой области.

"Ранее российские войска уже использовали дефицит украинских материальных средств, вызванный задержкой американской помощи весной 2024 года, чтобы достичь значительных успехов в Донецкой области и начать наступательную операцию на севере Харьковской области, и Кремль, вероятно, намерен использовать ожидаемый дефицит украинских материальных средств для получения дополнительных преимуществ, если приостановление американской военной помощи будет продолжаться и в дальнейшем", - резюмировали эксперты.

Остановка помощи США - что известно

Как сообщал Главред, по данным CNN, бывший президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную поддержку Украины после напряженного разговора с Владимиром Зеленским во время их встречи в Овальном кабинете Белого дома. Аналитики и официальные лица предупредили, что это может существенно ослабить обороноспособность Украины, снизив эффективность армии в борьбе с агрессией.

Отдельно отмечается, что Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Зеленского "исправить последствия событий прошлой недели в Овальном кабинете", имея в виду последние переговоры.

С другой стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что прекращение американской помощи Украине могло бы "способствовать мирному урегулированию" конфликта. Такое заявление вызвало критику среди тех, кто подчеркивает важность поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией.

Больше важных новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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