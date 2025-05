Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Кратко:

Изменения климата, которые происходят по всему миру, уже повлияли на многие популярные культуры. В частности, за какао, оливками и другими культурами пришла очередь бананов. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что климатический кризис ставит под угрозу бананы, которые являются самым популярным фруктом на планете.

Исследователи утверждают, что банан - не только самый употребляемый фрукт в мире, но и одна из важнейших продовольственных культур, уступающая лишь пшенице, рису и кукурузе.

"80% мирового бананового экспорта приходится именно на Латинскую Америку и Карибский регион - один из самых уязвимых к климатическим катаклизмам. Парадокс в том, что выращивание бананов находится под угрозой из-за климатического кризиса, спровоцированного странами, которые практически не занимаются их выращиванием", - добавляет издание.

В частности, сорт бананов кавендиш, который преобладает в международной торговле, крайне чувствителен к климату. Он требует умеренного температурного диапазона и умеренного полива. В то же время, штормы могут повредить листья, лишая растение способности к фотосинтезу.

The Guardian

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.