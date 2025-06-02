В США хотят ввести жесточайшие санкции против РФ: известны сроки

Главное:
- В США хотят ввести новые санкции против РФ
- Это планируют сделать до начала саммита G7
- Это должно послать однозначный сигнал Китаю
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде. Об этом пишет Bloomberg.
В частности, в совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем Грэм подчеркнул, что санкции должны быть введены до середины июня.
Отмечается, что Штаты хотят послать четкий сигнал Китаю и другим странам, которые помогают Кремлю обходить международные ограничения.
"До саммита G7 мы надеемся ввести санкции в координации с Европой, чтобы послать однозначный сигнал Китаю", - заявили сенаторы.
Также известно, что законопроект о санкциях против России предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители. Документ уже поддержали 82 сенатора.
"Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пришло время для мира решительно действовать против агрессии России, привлекая Китай и других к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась - заставьте Китай помочь ее прекратить", - заявил Грэм.
Санкции против России - что известно
Как сообщал Главред, сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на массированные воздушные атаки России против Украины и ввести санкции против РФ.
Президент США Дональд Трамп также не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.
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Издание Bloomberg
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