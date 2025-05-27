"С меня хватит": в Сенате США требуют от Трампа ударить санкциями по РФ

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- Грассли призвал отреагировать на массированные воздушные атаки РФ
- Сенатор потребовал ввести санкции против РФ
Сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на недавние массированные воздушные атаки России против Украины.
Он потребовал от администрации Белого дома ввести санкции против РФ. Об этом американский сенатор написал на своей странице в соцсети Х.
Грассли выразил возмущение по поводу очередных ударов со стороны РФ и подчеркнул необходимость жесткой реакции.
"С меня достаточно того, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры, хотя бы санкции" — подчеркнул сенатор, осудив усиление российской агрессии.
Санкции против РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.
Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.
Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
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Что известно о Сенате США?
Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США. Вместе с нижней палатой - Палатой представителей - образует американский парламент. Формально председателем Сената считается вице-президент США.
Сенат имеет ряд исключительных прав, таких как утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом министров (секретарей), послов и других высокопоставленных чиновников.
Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, а Палата представителей - в южном крыле. wikipedia
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